¿Dónde anda Javier Corral?

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, no dio la cara para enfrentar su proceso ante la Función Pública para responder por denuncias de posible defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito durante su mandato.

Mandó a su abogado a la audiencia programada ayer a la 11 horas en la dependencia federal. Desde que se dio a conocer la denuncia en su contra, Corral ha sido relegado de la 4T. Aunque la presidenta electa Claudia Sheinbaum contestó que él tenía que responder a las acusaciones, supuestamente seguía siendo parte del movimiento. La verdad, sin embargo, es que se reconsideró la idea de colocarlo en el gabinete.

Quien fue fichado por Morena después de romper con su expartido, el PAN, ya no se mantuvo a la cabeza para coordinar las mesas de trabajo del equipo de Sheinbaum sobre combate a la corrupción y la impunidad.

La investigación en su contra manchó el símbolo que representaba Corral para la 4T como un adversario interno del calderonismo, mismo que resultaba atractivo para Morena.

Antes de conocerse la investigación, se consideró ponerlo en la Secretaría de la Función Pública de Sheinbaum, pero al iniciarse la denuncia en su contra por no haber declarado un terreno por 15 hectáreas con valor de más de cuatro millones de pesos, definitivamente quedó fuera de ese cargo, así como de la posibilidad de ser nombrado fiscal Anticorrupción, es lo que se dice en el primer círculo de los colaboradores de primer nivel de la presidenta electa.

Promovida la denuncia desde 2022 por el diputado priista Omar Bazán y otra de parte de Cruz Pérez Cuellar, ante la Función Pública de Chihuahua y la Fiscalía del Estado, el caso terminó en la Función Pública federal. Diputados de oposición de Chihuahua promovieron una serie de protestas en el estado para que se le inhabilitara.

Ayer fue la primera comparecencia y no se presentó en persona. Es el colmo, no fue porque, según dijo en una entrevista con La Jornada, dizque está dedicado a desarrollar un paquete de iniciativas legislativas en materia anticorrupción. No hay fecha para la siguiente etapa del proceso, ni está claro aún si Morena respaldará al expanista en esta investigación para ayudarle a deslindar responsabilidades o si le permitirá tener fuero constitucional con su llegada al Senado.

UPPERCUT: Advierte Tabe riesgos por Ley del Derecho al Bienestar. A propósito de la aprobación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ley del Derecho al Bienestar, el alcalde de Miguel Hidalgo en CDMX, Mauricio Tabe, externó su preocupación tras advertir que esta ley busca centralizar los programas sociales, hecho que podría afectar a todas las mujeres de su demarcación que actualmente son beneficiarias de los programas pensados y ejecutados para hacer el piso más parejo.

Ante ello, el edil panista nuevamente electo anticipó que solicitará por escrito al gobierno central que éste brinde certeza sobre los alcances de esta ley. Cabe recordar que desde el inicio de su primera gestión, Tabe firmó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, para que ésta evaluara los expedientes de las aspirantes y decidiera quién realmente lo necesita, combatiendo la corrupción de administraciones anteriores donde familiares de servidores públicos del gobierno capitalino resultaban injustamente beneficiados.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ