Marko Cortés y su día de campo

Casi un Día de Campo fue para Marko Cortés el Consejo Nacional del PAN que se llevó a cabo este fin de semana.

Sabía que previamente tenía que operar con el ala ultra conservadora de su partido para evitar cuestionamientos por los malos, bueno, pésimos resultados obtenidos desde que llegó a la dirigencia.

El michoacano habló por tres largas horas, como si hubiera tenido algo que decir o presumir, pero pocos alzaron la voz para cuestionarle no sólo los resultados, sino incluso su comportamiento exhibido en sendas entrevistas de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Solo el exgobernador Fernando Canales Clariond y el consejero Juan Antonio García Villa se atrevieron a rechazar la estrategia que los llevó a la tremenda derrota del 2 de junio.

Para evitar cualquier reclamo, sobre todo de la vieja guardia, o algún desmán durante la sesión del Consejo, Cortés pactó con las y los ultraconservadores, permitiéndoles encabezar la comisión que organizará la renovación de la presidencia con la promesa de garantizar un piso parejo. Entre el panismo de antaño que integrará la comisión están: Ana Teresa Aranda y Cecilia Romero ¡Usted dirá!

Los tiempos panistas se prevén por demás complicados y todo dependerá del método de elección que se establezca para dicha renovación y, por qué no, su renacimiento. Marko Cortés busca alargar el proceso hasta octubre para, en ese inter, lograr autonombrarse como coordinador del PAN en el Senado y seguir con los beneficios que ello implica, así, su sucesión será problema de otros.

Aunque aún no se define el método, los panistas tienen como límite hasta el 31 de diciembre de este año para dar a conocer quién será el próximo presidente nacional. Mientras tanto, ya hay personajes que han levantado la mano: la senadora Kenia López, quien presume que el blanquiazul es la primera fuerza opositora (aunque ya no hay más que ellos y el PRI, pues el PRD murió); Damián Zepeda, que se le olvida que pertenece al grupo de poder de Marko Cortés y Ricardo Anaya, le guste o no, viene del mismo equipo que tanto cuestiona; y Jorge Romero, coordinador en la Cámara de Diputados, que ha destacado por el control de su partido en la Ciudad de México.

A propósito de Romero, este Consejo sirvió para que Santiago Taboada reapareciera y aprovechara el escenario para convocar a su partido a un replanteamiento urgente y tener otro rumbo, de lo contrario, el ex candidato a la CDMX aseguró que el PAN está destinado a desaparecer.

¿Será que el PAN estará dispuesto a actualizarse y renovarse?



POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SOFIGARCIAMX

