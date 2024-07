El nearshoring ya se nos fue

POR MÁS ESFUERZOS que hace el secretario de Hacienda transexenal, Rogelio Ramírez de la O, los inversionistas extranjeros no creen que sus capitales estén seguros con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

La semana pasada Bank of America, el segundo banco más importante de Estados Unidos, se llevó a un nutrido grupo de clientes a Cancún para hablar de cómo están viendo el futuro del país.

Hay mucha incertidumbre respecto de cómo se va construir el “segundo piso” de la 4T que prometieron Sheinbaum y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inversionistas quieren seguridades.

Las inversiones estadounidenses a México están suspendidas y sus dueños “van a pagar por ver”, antes de una decisión que implique riesgo, dijeron los asesores externos del banco que hicieron la presentación.

Sobre todo, quieren ver cómo el nuevo gobierno de la Presidenta electa va a manejar el tema energético, especialmente qué va a hacer con Pemex para no seguir cargando con sus enormes pasivos.

Para los consultores del Bank of America, el nearshoring prácticamente ya se nos fue; las relocalizaciones las están ganando países asiáticos amigables a Estados Unidos: Corea del Sur, Singapur y Vietnam.

Esas reubicaciones las estamos perdiendo como país porque no hemos sido capaces de garantizar la infraestructura que demandan las empresas que querían llegar, concretamente, electricidad limpia y barata.

Cautela con el desarrollo de parques industriales, ya que muy posiblemente la oferta vaya a superar la demanda, advirtieron esos expertos que invitó el banco dirigido aquí por Emilio Romano.

De cara a la Reforma Judicial que se votará este mismo año, en el que cambiará la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se renovarán jueces y magistrados, el consejo es no litigar en México.

Los expertos del banco que preside Brian Moynihan aconsejan a los mexicanos invertir con socios extranjeros para que, en caso de problemas jurídicos, las demandas se puedan llevar a tribunales extranjeros.

¿Qué áreas de oportunidad ven? Turismo y bienes raíces en ciertas ciudades del país; ven más presión al peso cuando Banco de México empiece a bajar tasas, y calculan un dólar de 21 pesos al inicio de 2025.

El mejor contrapeso que ven a la presidencia de Sheinbaum, a su cooptación del Congreso y eventual control del Poder Judicial, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

EN LA SESIÓN privada de ayer del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros pusieron en la mesa la renuncia de Norma Piña a la Presidencia, como anticipamos en la víspera. Entre sus pares existe la idea de que la jurista tendrá la prudencia de hacerse a un lado. Piña quedó en reflexionar sobre el rompimiento de los puentes de comunicación y la falta de diálogo con los otros poderes que ella misma propició.

Les dijo a los demás ministros que está hablando con quien se perfila para liderar la bancada morenista de diputados, Ricardo Monreal, cosa que no es real. En paralelo a la crisis que se vive en la Corte, ayer se hizo pública la sentencia del Juez Federal Rodrigo de la Peza, queriendo recomponer al Tribunal Electoral para ingresar a dos magistrados afines para que cambien el reparto de curules en la Cámara de Diputados y con ello no aprobar la Reforma Judicial.

Resulta que este Juez, de la Peza, es muy cercano a Piña, pues fue su Secretario de Estudio y Cuenta. Ahora él está denunciado por el tribunal que preside Mónica Soto ante la Fiscalía General de República que comanda Alejandro Gertz Manero, y hasta la Secretaría de Gobernación pidió ya juicio político. Sencillamente, todo le está saliendo mal a Norma Piña.

LA FEDERACIÓN MEXICANA de Futbol también vive una crisis sin precedentes. No solo la afición la ha dejado sola, también las televisoras y los equipos de fútbol han quitado su apoyo al “alto comisionado de fútbol”, Juan Carlos Rodríguez. Televisa, TV Azteca y Univision han pagado millones de dólares por los derechos de transmisión de la selección y entre esos “derechos” se esperaba recuperarlos llegando por lo menos a cuartos de final de la Copa América, lo que no sucedió.

Pero también un buen desempeño del Tri permitiría lograr ingresos adicionales para los equipos de LigaMX, lo que tampoco sucedió. Si a eso se agrega que hasta en entrevistas Emilio Azcárraga se ha quejado de las formas de la Federación, al no convocar a sus jugadores, el futuro de la actual directiva se ve complejo, por no decir imposible, pues no solo le fallaron a la afición, sino al modelo de negocios prometido, que daría mayor valor a todos.

Y sucedió justamente lo contrario con las televisoras, los equipos de la Liga MX y hasta con los patrocinadores, que ya no quieren ligar su marca al producto de la Selección Nacional. Muchos cargos rimbombantes es lo único que Rodríguez ha logrado a más de un año de su llegada…y acumular horas-vuelo en aviones privados.

OTRA ARRENDADORA FINANCIERA, que al igual que AlphaCredit de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, UNIFIN de Rodrigo Lebois y Tangelo de Alejandro Monzó, está en la misma ruta de un concurso mercantil o un Chapter Eleven en Estados Unidos, es Operadora de Servicios Mega. La firma de Guillermo Romo fracasó hace dos años en su intento de intercambiar 100 de los 365 millones de dólares que se le vencen el próximo año. Acaba de contratar a una batería de asesores financieros para, lo que se adelanta en el mercado, será una negociación con sus acreedores bajo cualquiera de los dos esquemas mencionados. Se trata de Cleary Gottlieb que preside Michael Gerstenzang, Houlihan Lokey que comanda aquí Jorge Villén y Blink Asesores de Javier Nájera. Los principales fondos acreedores, PIMCO, Moneda y Doubleline, están a la espera de un plan de refinanciamiento.

VAYA GABINETAZO EL que anunció ayer el flamante gobernador de Tabasco, Javier May. Secretario de Gobierno, Pepín López Obrador, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador; Secretario de Administración y Finanzas, Julián Enrique Romero Oropeza, hermano del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz, amigo personal de los hijos del inquilino de Palacio Nacional, Andrés, José Ramón y Gonzalo López Beltrán.

LAS EMPRESAS PODRÁN disponer ya de un sistema basado en tecnología de inteligencia artificial que les permitirá ayudar a mejorar la eficiencia en la gestión de sus operaciones. Se trata de un nuevo “Sistema de Gestión y Seguimiento” soportado por machine learning que procesará de manera centralizada cantidades masivas de datos, tanto estructurados como no estructurados. La solución fue lanzada por Brain Game, que es una firma de consultoría especializada en tecnología, telecomunicaciones y energía, que preside Ingrid Motta.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

