Grandes Ligas haciendo lo suyo

Cada año esta pausa en un calendario tan extenso, debe ser algo especial.

No solo porque es un evento organizado por Major League Baseball en sí, como algo suyo, también por el hecho de cómo se pueden observar a la mayoría (abundaremos en ello) de los mejores peloteros en el máximo nivel del beisbol mundial.

Este año no es la excepción que le estén echando “la carne al asador” en un estado no solo importante por su potentísima economía sino también por tener a dos equipos protagonistas a más no poder en la última década: Houston con los Astros múltiples campeones de la Liga Americana y los anfitriones Rangers de Texas con una muy meritoria manera de romper su maleficio particular.

Tan fuerte ha sido la presencia desde las sucursales como para tener una Liga Doble A tal cual llamada Texas League la cual ha sido una plataforma tan importante como para lanzar a las alturas (entonces) insospechadas a un tremendo pelotero como el “chaparrito atómico” José Altuve: digan lo que digan ha aportado este gran pelotero latino.

En ese sentido de la presencia de los jóvenes prospectos una idea como para tomar en cuenta por parte de las Grandes Ligas debería ser la realización del Draft en una sede fija año con año; la verdad es innecesario concentrar todo y prácticamente “colapsar” el sistema turístico de una ciudad, aunque sepamos cómo se las gastan para ese tema de infraestructura hotelera y de eventos allá en los Estados Unidos es completamente un tema para tomar en cuenta incluso para celebrarse una edición en Cooperstown (sede del Salón de la Fama), otra en Omaha, Nebraska (sede de la Serie Mundial “Colegial”), incluso en el área de Carolina del Norte donde se encuentran las oficinas de USA Baseball, para “darle juego” y lograr involucrar a más gente.

Solo para redondear este tema, MLB quiso un poco copiarle la estridencia a la NFL con ese de verdad importantísimo Draft que tiene y la verdad el futbol americano no está en temporada como para concentrar toda su capacidad logística en un evento el cual podemos considerar como élite entre la élite.

Igual la presencia de celebridades en el juego de softbol es un tremendo acierto, como para pensar si puede ser algo mucho más ruidoso aunque claro este pasado fin de semana era de finales futboleras, no era tan sencillo.

Volviendo al punto de inicio, objetivamente se pulió el sistema de publicidad y mercadotecnia con toda la producción alrededor del evento de este año con todo lo relacionado hacia y desde el Juego de Estrellas: las votaciones, las cápsulas, la misma ambientación incluso con los bureles y las “cantinas” han sido un gesto como para tomar en cuenta probablemente incluso como el mejor despliegue en pos de hacerle ruido a un JdeE en muchos años si no es que en toda la historia… ahora sí, podemos decir que la maquinaria ligamayorista funciona en plenitud para sus efectos de información y sobre todo presencia mediática.

Ya del diamante, pues hoy esperamos (6 pm del centro) un juego alegre con el estelar Paul Skenes (Liga Nacional) contra Corbin Burnes (Americana) en la lomita… Enjoy!!

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

PAL