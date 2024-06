PEMEX, prioridad

Dos días después de las elecciones, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo una llamada con inversionistas para resolver sus dudas y calmar cualquier inquietud en los mercados. En dicha llamada el funcionario, que extenderá su cargo en la próxima administración, dijo que Petróleos Mexicanos (PEMEX), que dirige Octavio Romero, seguirá siendo una prioridad y desde el gobierno se tendrá una colaboración más estrecha. También les aseguró que se hará buen uso de los recursos públicos, pero el apoyo a la petrolera y a la continuidad de la política energética que inició hace más de cinco años, no se detendrá, y es que en esta administración se logró detener la caída en la producción, y la refinación de combustibles pasó de 300 mil barriles diarios, y se estima que al cierre de septiembre se ubique en 1.3 millones, gracias a la incorporación de Deer Park y a la Refinería Olmeca, lo cual da cuenta de su avance en la autosuficiencia energética. En síntesis, hay coincidencias en que la petrolera debe avanzar en la producción de hidrocarburos: petróleo y gas, en ese sentido, ya se prepara el terreno para que en las próximas semanas se den anuncios importantes que, además de evitar una declinación de la producción permitan afianzar el consumo de los siguientes años. Le puedo adelantar una buena noticia. Pemex mantendrá la propiedad de los proyectos con el apoyo de privados que correrán todo el riesgo de las inversiones.

MÁS SOBRE LOS NUEVOS AVIONES

En la entrega anterior le comentaba sobre el anuncio de compra de 20 aviones Embraer para integrar la flota de Mexicana de Aviación. Ahora veamos el reto en su eventual incorporación que no solo en la parte operativa implicará la capacitación de tripulaciones y personal de mantenimiento, sino también por el compromiso financiero hacia los siguientes años. Si bien es cierto que en teoría una aerolínea de 20 equipos tendría que ser mucho más eficiente y también más rentable por que se generan sinergias en itinerarios, rutas y frecuencias, si la nueva Mexicana no comienza a ejecutar un plan comercial consistente su destino puede ser el fracaso. Y no estamos pensando en una inmediata quiebra, pero sí en la operación de una línea aérea que difícilmente tendrá un punto de equilibrio y ya no se diga de generar ganancias. Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador no se fue sin firmar este acuerdo que costará aproximadamente mil millones de dólares, equivalente a cerca de 18 mil millones de pesos para la compra y/o arrendamiento y opción de compra de las aeronaves de fabricación brasileña. Se ve poco probable también que Mexicana de Aviación desplace a las tres grandes aerolíneas del país.

