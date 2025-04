El desgarrador testimonio de Rosario y Jesús, padres de los niños que murieron tras comer pollo en mal estado

Una pareja del municipio de Escobedo, en Nuevo León, narraron, para el podcast de Mamilliza, la terrible experiencia que vivieron tras la muerte de sus dos pequeños hijos, de 3 y 5 años de edad. Los padres de las víctimas acudieron al espacio en YouTube para detallar qué fue lo que sucedió en mayo de 2024, cuando sus niños perdieron la vida por consumir un pollo contaminado con Salmonella.

Durante el podcast Rosario confirmó que fue ella quien compró los alimentos que le hicieron daño a su familia. Según lo dicho por la mujer, el día de los hechos ella debía trabajar una guardia como enfermera en Terapia Intensiva, por lo que no iba a tener tiempo para cocinarle a su familia; la madre de los menores decidió entones pedir pollos para que sus hijos y su pareja cenaran, sin saber que esta decisión terminaría ocasionando la muerte de sus seres queridos.

Rosario y Jesús explicaron que los menores comieron varias piezas de pollo durante la cena y horas más tarde experimentaron síntomas como vómitos. Jesús agregó que él también sufrió de estas reacciones, pero que no les tomo importancia debido a que sus hijos no se quejaban de dolor y no presentaban, únicamente tenían vómitos. El padre de familia confirmó que los tres se fueron a dormir con estos síntomas y que la situación se complicó cuando Rosario regresó del trabajo al día siguiente.

Así murieron los dos hermanos tras comer pollo contaminado

Los menores cenaron pollo antes de presentar los síntomas. Foto: Freepik.

Rosario narró que al llegar a su casa encontró a su esposo vomitando y a sus hijos dormidos: "encontré a mi hijo boca abajo, todo mojado, y yo dije 'se orinó'. Cuando lo volteo fue un shock, lo vi morado, frío y grité '¡el niño se broncoaspiró!'. No podía creer lo que pasaba", sentenció la mujer en el podcast. Añadió que trató de darle reanimación cardiopulmonar (RCP) al menor de edad. Al respecto, ambos padres coincidieron que para ellos ver esa escena fue "una película de terror".

Jesús explicó que mientras buscaban ayuda para su pequeño se percataron de que su hija Azul estaba en la misma situación que su hermano: "le jale su patita para voltearla y le quise dar reanimación, pero ya no se pudo. Intente dar respiración de boca a boca, pero no se podía hacer nada", alegó el padre de los menores. Ambos padres narraron que sus pequeños ya no contaban con signos vitales, por lo que ya no pudieron hacer nada para auxiliar a los niños.

Padres de los niños piden justicia

Los menores fallecidos tenían entre 3 y 5 años de edad. Foto: Freepik.

La madre de los niños dijo que fueron sus compañeras de trabajo quienes le explicaron que los niños no se habrían broncoaspirado y la exhortaron a investigar el caso con mayor profundidad. Ambos padres aseguraron que, tras la muerte de sus hijos se inició una investigación, la cual arrojó que en el vómito de los pequeños estaban presentes las bacterias Staphylococcus Aureus y Salmonella, las cuales aparentemente causaron una deshidratación severa y una falla multiorgánica, misma que derivó en el muerte de ambos menores de edad.

Finalmente, los padres de los menores fallecidos comentaron que hasta ahora ninguna persona ha sido arrestada por este caso. De igual manera, indicaron que el restaurante de pollos no ha enfrentado consecuencias legales por no contar con las medidas de seguridad para manejar los alimentos y vender carne contaminada con Salmonella. Sentenciaron que, en este sentido, ahora buscan que se haga justicia en su caso y ayudar a más personas para evitar que tengan que enfrentar situaciones similares: "no deseamos nada malo, solo queremos justicia".