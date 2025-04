Phoenix, hijo mayor de Yuridia, llora al ver a su madre triunfar en la Plaza de Toros | VIDEO

Phoenix, el hijo mayor de Yuridia que además es su músico vivió un momento muy emotivo la noche de ayer en la Plaza de Toros México durante el concierto de su madre. El joven de 18 años no pudo contener el llanto al ver a su madre cantar y triunfar en una noche histórica para el recinto y para las mujeres en la música, pues la intérprete se convirtió en la primera mujer en lograr un sold out en el lugar.

La noche del sábado, Yuridia se presentó ante más de 40 mil personas en La México. La fecha coincidió con los 20 años de trayectoria de la cantante y qué mejor forma que hacerlo en un lugar icónico para nuestro país. La estrella del regional mexicano inició su carrera de manera profesional unos años después de su participación en La Academia y desde entonces se ha mantenido en el gusto del público.

Fue durante su participación en el famosos reality show donde conoció a Edgar Guerrero, quien fue su pareja y además es el padre de su hijo mayor Phoenix, quien también ha mostrado su gusto por la música, especialmente en el género de corridos tumbados. Pero la noche de ayer sorprendió al formar parte de los músicos que acompañaron a Yuridia en el concierto.

El espectáculo estuvo lleno de sorpresas, no solo por el récord que cumplió la intérprete, sino también por los invitados que tuvo como Carlos Rivera y Majo Aguilar. El show estuvo totalmente repleto y miles de fans cantaron a todo pulmón los más grandes éxitos de Yuridia.

Phoenix ahora forma parte del equipo de músicos de Yuridia | Foto: X @America_2020mx

Phoenix rompe en llanto al ver a su madre triunfan en la Plaza de Toros

El hijo mayor de Yuridia no pudo contener la emoción de ver a su madre triunfar en la Plaza de Toros México y durante una interacción que tuvieron en medio del concierto, ambos se miraron, sonrieron y de pronto Phoenix comenzó a llorar. Las lágrimas fueron evidentes, por lo que tuvo que limpiarse sus ojos y seguir tocando la guitarra.

Este emotivo momento ya se ha hecho viral en redes sociales, y no solo por el hecho de que Phoenix no pudo contener las lágrimas, sino porque fans reconocen que Yuridia no solo es una gran cantante, sino que también es una gran madre y la prueba está en que su hijo ha decidido seguir sus pasos.

Ver así de emocionado a Phoenix confirma que no sólo en la música has triunfado, también eres excelente mamá, esposa, hija, hermana, todo a tu alrededor es hermoso. #YuridiaEnLaMexico pic.twitter.com/6la1U33hqX — América (@America_2020mx) April 6, 2025

¿Cuántos hijos tiene Yuridia y de quién son?

Yuridia tiene dos hijos y actualmente está embarazada por tercera vez. Su primogénito, Phoenix Alejandro Gaxiola, nació en 2006 y tiene 18 años de edad. En 2019, la cantante contrajo matrimonio con Matías Aranda, también ex participante de La Academia. Juntos, dieron la bienvenida a su hijo Benicio Aranda Gaxiola en 2023 y ahora esperan a su segundo bebé juntos, que llevará por nombre Noah.