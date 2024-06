Sheinbaum no es como Maduro

El triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena debe empezar a verse con una perspectiva más analítica y menos pasional. La virtual presidenta electa no es, ni de cerca, un personaje como Nicolás Maduro en Venezuela, quien sustituyó a Hugo Chávez únicamente para confrontarse irracionalmente contra Estados Unidos y para perpetuarse en el poder con tres mandatos consecutivos. Ni AMLO es Hugo Chávez, ni Sheinbaum es Maduro. El perfil de Sheinbaum es sustancialmente técnico, y ella misma ha establecido sólidas líneas de diálogo con el sector empresarial.

¿Por qué, entonces, el nerviosismo de los mercados, expresado ayer con una fuerte depreciación del peso y con una caída notoria del Índice de la Bolsa? La respuesta está en la mayoría calificada que muy probablemente Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde podrán tener tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Ello abriría la puerta para que ese bloque cambie la Constitución, algo que los mercados no habían visto venir. El nerviosismo no es por ella, sino por ellos, porque hasta donde hemos podido escuchar en el discurso de ayer lunes de Sheinbaum, su mensaje hacia los empresarios y hacia la inversión fue positivo: “respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera”.

Si nos ceñimos al discurso de Sheinbaum, todo estaría en calma. Pero desafortunadamente no sabemos qué tipo de agenda legislativa puede surgir de quienes controlen las Cámaras. Una cosa es que le aprueben reformas constitucionales, como integrar a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, y otra muy distinta que a algún diputado o senador se le ocurra proponer algún disparate que atente contra la propiedad privada, las clases medias o los empresarios. Ahí es donde está el riesgo.

El triunfo morenista en las Cámaras abrirá la puerta a un vasto menú legislativo, donde lo mismo cabe una reorganización de la administración pública, hasta atrocidades imaginadas por morenistas radicales, como lanzar un fuerte impuesto a las herencias; o limitar los derechos de propiedad sobre la tierra. En otras palabras: no es necesario con que Sheinbaum haya superado sus años de activismo de izquierda radical. Ahí parece no haber riesgo. El problema es que podrían emerger liderazgos radicales empoderados, y cimbrar desde el Congreso a los mercados. Por eso el anuncio del presidente López Obrador en el sentido de que Rogelio Ramírez de la O permanecerá en Hacienda no fue suficiente para detener el nerviosismo de ayer.

JUAN CORTINA

El Consejo Nacional Agropecuario de Juan Cortina dijo que, a través del diálogo con Claudia Sheinbaum, impulsarán políticas “que favorezcan la seguridad alimentaria de nuestro país y promuevan el desarrollo sostenible del campo mexicano”.

