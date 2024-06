Aceptar lo inevitable

Si algo quedó claro luego de la participación de los ministros de la Corte en el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial es que no hay marcha atrás. A los ministros solo les queda hacer un control de daños y sentarse a negociar para hacer más digerible lo inevitable y no irse señalados de formar parte de un sistema judicial corrupto que no funcionó.

Mediáticamente, el Poder Judicial llega descalabrado; los ataques del presidente López Obrador y la encuesta presentada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum sobre la reforma, muestran lo poco apreciados que son, aunque la mitad de la gente no tiene idea de lo que se está hablando.

Fue interesante ver a dos poderes dialogando, como si estuviéramos en una auténtica república. Del lado oficialista y hablándole a su base, la ministra Lenia Batres, declaró que “la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial...

En una palabra, es injusta”, ajustándose así a las descalificaciones de Palacio Nacional. La ministra Loretta Ortiz, también considerada como parte del bloque oficial, no mostró su total apoyo a la reforma, pero tampoco posicionó un rechazo absoluto a ella.

Yasmín Esquivel, por otra parte, fue más allá, y en entrevista me reafirmó su posición por la propuesta de reforma, señalando la intención de que la Suprema Corte se integrada por nueve ministros, en lugar de los 11 actuales, y que sea a partir de marzo del próximo año cuando puedan generarse las elecciones y tener un periodo de transición para los nuevos ministros electos que entrarían en mayo. También propone que jueces y magistrados cuyos puestos estén vacantes, sean electos la misma fecha.

Del lado contrario y con una posición más sensata, están la presidenta de la corte, Norma Piña, la ministra y ministros Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Mario Pardo, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán, quienes tuvieron una posición mucho más crítica a la reforma, y emprendieron una vehemente defensa del Poder Judicial, con más propuestas de mejora, que quejas, fueron enfáticos y dieron las alertas sobre los riesgos de no escuchar y no tomar en cuenta puntos de vista diferentes, sobre todo de los profesionales.

Forzados o no, del primer foro salieron buenas ideas, como que los candidatos a jueces y magistrados sean electos por un comité de especialistas y que el cambio sea gradual. Por lo dicho ayer por AMLO, todo indica que nada en la iniciativa va a cambiar, a menos que él diga que sí.

CONTRASEÑA: La falta de nombramientos en carteras como Gobernación, Educación, Bienestar, Sedena y Semar indican que los jaloneos entre Palacio Nacional y la Casa de Transición en Iztapalapa siguen. El anuncio de cinco secretarios fue un respiro que le permite a Claudia Sheinbaum ganar tiempo para seguir negociando. Viendo a quienes presenta el próximo jueves, sabremos que lado se impuso.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ