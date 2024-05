Hay una cita con la historia en Wembley

Esta semana se disputaron las semifinales de la UEFA Champions League. Tanto la serie del Borussia Dortmund ante el París Saint-Germain como la del Real Madrid frente al Bayern Munich nos regalaron un fútbol del más alto nivel, con las revoluciones a tope de inicio a fin y un ambiente en las gradas pletórico.

Por si fuera poco, esta competición nunca está exenta de sorpresas y en el Parque de los Príncipes se pudo confirmar una vez más. Wembley está listo para albergar una final mágica de la Liga de Campeones de Europa.



En la primera llave, el Borussia Dortmund dio la campanada venciendo con un global de dos goles por cero al PSG. En la previa de este enfrentamiento se daba como amplio favorito al conjunto galo, prácticamente se daba por sentado que llegaría a la instancia final, pero la pelota siempre premia al equipo que mejor hace las cosas administrativamente y en la cancha. En esos rubros, el cuadro francés es muy inferior al alemán.



La institución parisina es una vergüenza. El hecho de que el entrenador Luis Enrique dijera que no accedieron a la final porque el fútbol es injusto y no tuvieron suerte es un análisis muy pobre y escaso de objetividad para lo que realmente sucede en el entorno del club. La Champions no se gana sin un proyecto fundamentado, fichando estrellas así porque sí sin alguna función clara.

Esta organización es un equipo pequeño que está disfrazado con buenos jugadores. Son mediocres y se conforman año tras año con ganar la Ligue 1. La suerte está del lado del que trabaja, no del que no la merece.



Por su parte, el Real Madrid y el Bayern Munich nos brindaron una serie hermosa, con la autenticidad que define a este torneo, jugando a la pelota con enorme elegancia y con una atmósfera preciosa en ambos estadios.



El conjunto merengue se impuso dos por uno a los bávaros, fiel a su estilo, remontando en una noche mágica en la Casa Blanca, el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Thomas Tuchel tomaron la delantera en el marcador al 68´, sin embargo, en el último suspiro del partido, Joselu anotó un doblete en un periodo de tres minutos, al 88´ y 90+1´, para llevar al Real Madrid a una final más de Champions.



No se puede explicar lo que hace el cuadro blanco, no se puede entender, es un sentimiento que solo los jugadores y la afición tienen. Son los reyes de Europa, no hay que buscar más, solo hay que disfrutarlo.



Carlo Ancelotti estará dirigiendo por sexta ocasión una final de la Liga de Campeones. Es el técnico con más finales disputadas en esta competición y es el estratega que más veces ha levantado la orejona, en cuatro oportunidades. Las estadísticas son contundentes. ¡El mejor entrenador de la historia del fútbol!



El 1 de junio hay una cita con la historia en Wembley: Real Madrid vs. Borussia Dortmund. Un partido muy atractivo con un claro favorito, pero todo puede pasar. La última vez que los alemanes estuvieron en esta instancia fue en el 2013, cuando cayeron dos por uno ante el Bayern Munich, precisamente en Wembley.

Los únicos dos jugadores que jugaron esa final y siguen vigentes en el club son Marco Reus y Mats Hummels. La vida muchas veces da revanchas, pero luce muy complicado vencer al máximo ganador de esta competición. Esperemos sea una batalla recordada.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

