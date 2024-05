Islas Marías [III]

Tal vez la escritora del género rosas Corín Tellado o Barbara Cartland no sé imaginaron una historia de amor entre Concepción Acevedo de la Llata con el recluso Carlos Castro Balda quien purgaba una condena en Lecumberri por el atentado dinamitero en la Cámara de Diputados.

Escribe la Madre Conchita en sus memorias Una mártir de México, “En la primera oportunidad que había tenido me propuso matrimonio, que, desde luego, rechacé rotundamente…ilusionada como estaba por volver a mi vida religiosa del convento, y le día que siempre sería monja”.

En 1905 cuando se crea este centro, es poblada por 190 reclusos, durante los años 40s y 50s llegaron a las Islas Marías las primeras familias a vivir con los sentenciados, en esta última década, son trasladados a la isla los reclusos más peligrosos, al cerrarse este centro penitenciario habitaban 652 ppl, en febrero de 2019, fueron canalizados a otro centro penitenciario federal y otras más liberadas.

Al clausurarse este centro penitenciario, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se hizo cargo de la restauración del complejo, lamentablemente borraron parte de la historia que encerraba esta prisión, los espacios donde habitaban los reclusos fueron pintados de blanco, no se respetaron los grafitis existentes, no quedan objetos, documentos o nombre de los reclusos, narraciones de escapatorias de este importante centro de reclusión con mucha historia.

La Isla María Madre, tiene una extensión de 145 kilómetros cuadrados, hoy la colonia penal se ha convertido en un espacio de turismo, el capitán de navío Jesús Salvador de Olaguibel Domínguez, fue nombrado gobernador de la isla el 13 de marzo de 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se puede llegar desde San Blas, Nayarit, distante de 132 km de la isla, el viaje se realiza en un transbordador en 3:30 horas y del puerto de Mazatlán la distancia a recorrer es de 170 Km la travesía es de 5 horas.

Al abrirse como un espacio turístico, la Secretaría de Marina se hizo cargo de ella, elementos de esta dependencia operan los transbordadores, mantenimiento de los espacios, las habitaciones en excelentes condiciones, el restaurante, dos guías de la Marina llevan a los visitantes; el faro, la iglesia, la salinera, entre otros espacios emblemáticos.

Corría el año de 1934, en una celda de Lecumberri, testigo mudo del matrimonio de la Madre Conchita con Carlos Castro Balda, firmaban un papel, que supuestamente los unía en matrimonio, dos reclusos como testigos también rubricaron el naciente enlace.

A su regreso a las Islas Marías, la Madre Conchita se casó por lo civil con Castro Balda, el 20 de octubre de 1934, fungía como gobernador del archipiélago de Islas Marías el general Macario Gaxiola, además fue el juez del matrimonio. Con él tiempo, la ex religiosa, expresa, “Pasados los años, la más dulce y feliz tranquilidad ha venido a ser mi compañera…creo que no podía en rigor, de verdad, haber hecho otra cosa más acertada que casarme con quien me casé”.

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ