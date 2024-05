Los que no alcanzaron abrazos

Hoy vamos a darle rienda suelta al morbo y hagamos una lista de algunos de los muchos narcotraficantes detenidos este sexenio y a los que no les tocaron “abrazos”. Y sin “daños colaterales como en la era del Tomandante Borolas”.

Era 2019 se detuvo a José Roberto Stolberg, alias la “Barbie”. Como en la propia línea de MATTEL, hay muchos modelos de “Barbie” y éste no era el de las camisetas Polo y de sonrisa burlona, sino aquel que fue considerado como uno de los cabecillas de los Zetas de la vieja escuela. A éste le echaron el guante en el mes de abril en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En ese mismo mes. También agarraron a Alonso Guerrero al que le decían “el Ocho” (no sabemos si por el Chavo), pero era el ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Disculpen si no agrego el riguroso “que en paz descanse” porque aún no consta en actas el fallecimiento del líder del grupo de las cuatro letras. A su ahijado lo agarraron en Zapopan, Jalisco. Otro más: Pedro Ramírez Pérez, alias “el Jamón”.

Imagínese ustedes que al subalterno le dijeran el “Queso de Puerco”. Éste era uno de los líderes de la Unión Tepito, pero… en el Estado de México. Lo atraparon precisamente en Atizapán de Zaragoza el 28 de mayo del mismo año.. Si usted se pregunta cómo es que hay tantos líderes de la Unión Tepito es porque no se trata de un cártel como los demás. Se supone que se reunieron los líderes de dos o tres manzanas, y entre todos formaron una fuerza unificada.

Por cierto, la gente del barrio comenta que el cártel AntiUnión no existe y que los caídos adjudicados a esta fuerza, son en realidad “bajas” provocadas por las fuerzas de la ley. Y ya que andamos con el jamón abordemos “al Tortas”, llamado Jorge Flores Concha. Por ejemplo a este se le acusa de ser cabecilla de la supuesta AntiUnión, detenido en la Alcaldía Tlalpan el mismo mismo día que “al Jamón”.

Se las hicieron de ídem. Luego cayó “el Marro” en el 2020, siendo uno de las grandes medallitas que se colgaron los fiscales. Este malandro chambea de líder del cártel de Santa Rosa de Lima. También llegó al final de su carrera Abraham N. Alias “el Perico”, sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación. Capturado en Tijuana, Baja California durante el mes de marzo de ese año. Brincando al mes de junio y allá por Metepec, Estado de México…atraparon a uno con alias de “abuelengo”: “el Mochomo”.

Ni más, ni menos que José Ángel Salgado, líder de Guerreros Unidos. Este siniestro pertenece le suena porque además salió embarrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Y como no podían faltar las damas, le nombramos a Cecilia V. la “Reina del Sur”, así como en las Barbies, también hay varias reinas del sur. A esta me la acusaron de narcotráfico y me la enchiqueraron el 7 de agosto en Puebla.

No tengo idea si le alcance el varo para que así enchiquerada le pongan su botox y convidarle a cuantiosas. Cómo lo hacía la otra Reina del Sur, con la ex directora del penal femenil de Santa Martha Acatitla, Sara Leticia Morales Cartagena. Y me faltan los 4 años siguientes…

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

