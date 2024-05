Día de Libertad

Palabras con alas que expresó el francés Jean Paul Sartre; permiten más de una interpretación. Me provoca pensar que las personas y circunstancias que atraviesan una vida no definen su futuro, eso, por más que se evada. Es responsabilidad personal.

La frase surgió a propósito de una platica con mi hija quien en dos semanas será tomada en cuenta por vez primera en una elección presidencial. No me sentí con autoridad para sugerirle alguna opción. Las condiciones en las que se encuentra el País son fruto de decisiones en las que he sido corresponsable junto con toda una generación de sobrevivientes inconformes, indignados y/o beneficiados de las 5 anteriores elecciones.

Lastimosamente después de tantos techos y cristales rotos por tantas tengo la impresión de que para tomar su decisión María José encontrará más argumentos por edad que por género. Muy comprensible.

Lo que sí le compartí es la enorme satisfacción que debe sentir por habitar la tierra en donde las decisiones más importantes son tomadas por nosotros, las y los mexicanos, nadie más. Hoy domingo tendremos una lección de libertad y democracia que pocos países logran.

Habrá una manifestación social, pacífica y ordenada en la que un grupo de personas expondrán sus puntos de vista para quien los quiera criticar, reír o aplaudir. Se espera una asistencia tan importante que en caso de que la diferencia en el resultado de la votación presidencial sea parecido o superior a ese número de piernas en movimiento, nadie se atreverá a cuestionarlo.

Otra buena noticia es que contamos con un desarrollo institucional que después de demasiado dinero, desgaste y esfuerzo se logró consolidar. Tanto el Instituto cómo el Tribunal Electoral tienen suficiente respaldo y reconocimiento nacional e internacional para garantizar la solidez de sus decisiones.

Por la noche entre reproches de moches y derroches en un ejercicio que no terminamos de tropicalizar para disfrutar, estarán los personajes frente a nosotros ofreciendo más protestas que propuestas.

Le dicen debate y aunque no sea de utilidad para conocer posiciones e intereses reales debemos celebrar que existe la posibilidad de interpretar gestos, escuchar voceros, compartir memes y sacar conclusiones.

El mensaje final para mi hija fue decirle que independientemente de la escalada en la confrontación en los días previos a la elección, a partir del 3 de junio deberá surgir entre nosotros reconocimiento y responsabilidad para RESTAURAR el tejido social.

Como mediador que soy, le compartí la importancia de estar dispuestos a aceptar, soltar, confiar y generar acuerdos que nos permitan un futuro viable. Seremos lo que decidamos hacer con aquello que nos suceda.

POR SERGIO VALLS ESPONDA

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

@SERGIOVALLSE

MAAZ