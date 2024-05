2 de junio: ¡Vida la desigualdad!

Está tan internalizada la perversidad del concepto de desigualdad en México, y es tan errónea su comprensión, que prácticamente no existe político alguno que se atreva a expresar que debemos aspirar a ella.

En estas campañas políticas por la presidencia, por ejemplo, jamás veríamos a Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum o Jorge Álvarez defender la desigualdad. Sería como el sacrilegio número uno ante los votantes.

Pero la desigualdad es deseable. Y no solo eso. Es la condición sine qua non para la prosperidad social. Desigual no significa otra cosa sino diferenciación. Y es en la diferenciación y en la condición individual que cada persona o núcleo organizacional genera su producto o servicio de la manera más competitiva posible.

Tristemente en México la desigualdad ha tomado una connotación completamente torcida. Se piensa negativamente sobre ella; y se cree que es la madre de todos los problemas, por la cual las clases medias y altas son responsables de la pobreza prevalente en las clases bajas (que injustamente permanecen aplastadas por quienes han prosperado).

Fincados en esa errónea idea, los mexicanos parieron una culpa colosal que hoy es la base de todos los programas sociales, de todas las plataformas políticas, y de todos los actores públicos. Y como condena por sus culpas, a las empresas, a los ricos, a los individuos exitosos y a las organizaciones grandes se les diseñan políticas públicas punitivas: paguen más impuestos; absorban la responsabilidad del cambio climático; compensen a las comunidades; etc.

Hacia el 2 de junio la sociedad tiene poco qué seleccionar como alternativa para defender al individuo y al esfuerzo personal como centro de las políticas públicas que el país requiere para prosperar.

El discurso antisistema está arraigado y la culpa colectiva está asumida. Empezar cualquier mitin de campaña afirmando que se debe luchar contra la desigualdad tiene garantía de aplauso.

Pero si continuamos así nos condenaremos a un colectivismo amorfo. México no quiere ser comunista; pero tampoco logramos comprender las virtudes del esfuerzo emergido de la aspiración individual para triunfar. Y por ese, nuestro limbo confuso, países como Estados Unidos no saben si puede terminar de confiar en nosotros como socios; mientras otros como Rusia mantienen aquí su adoctrinamiento de baja intensidad para convencer a más mexicanos de las virtudes de su modelo.

Ojalá el 2 de junio la gente vote por quienes mejor defienden la desigualdad. Porque querer terminarla es el peor veneno ideológico actualmente.

