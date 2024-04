Volver a la evaluación de los aprendizajes, una oportunidad para el próximo gobierno

Sin duda alguna, la pandemia por COVID-19 fue un evento que alteró muchos aspectos de nuestras vidas, uno de los más importantes fue la asistencia presencial a las escuelas.

De acuerdo con el Banco Mundial se estima que durante este periodo hubo pérdida de aprendizajes en los estudiantes, la cual fue proporcional al tiempo que estuvieron cerradas las escuelas, es decir que si las escuelas estuvieron cerradas durante 18 meses, las y los estudiantes mexicanos presentan un rezago de un año y medio en su educación.

Este debería ser un tema prioritario para las aspirantes y el aspirante a gobernar nuestro país, pero aún no han presentado ninguna propuesta en este sentido.

¿Pueden las y los estudiantes mexicanos distinguir entre cuestiones científicas y las que no lo son? ¿Son capaces de utilizar de manera correcta porcentajes, fracciones o decimales? ¿Pueden identificar la idea principal en un texto? La verdad es que no lo sabemos porque actualmente no tenemos respuesta para estas cuestiones ya que no contamos con evaluaciones de logro de aprendizajes que nos den cuenta de lo que saben y lo que pueden hacer las y los estudiantes.

Por lo que desde Mexicanos Primero hacemos un llamado a las candidatas y al candidato para que tomen como tema prioritario la evaluación de la educación.

Desde 2019, a partir de la reforma constitucional en materia de educación, México no cuenta con evaluaciones censales de resultados de aprendizaje y se dejó de participar en varias evaluaciones internacionales a gran escala.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que desapareció en 2019, tenía importantes responsabilidades técnicas en la aplicación de la prueba PLANEA, responsabilidades que no fueron asumidas por ningún otro organismo o dependencia, por lo que simplemente esta evaluación se dejó de lado.

El INEE también era el responsable de la participación de México la prueba ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), coordinada por la UNESCO. Esta evaluación implica la colaboración entre los países de América Latina para medir los aprendizajes en lengua, matemáticas y ciencias de las niñas y niños de tercero y sexto de primaria. Los resultados permitían comparar a México con países con los que comparte idioma, historia, tradiciones y algunas características socioeconómicas.

Aunado a esto, existen serias dudas sobre la participación de México en PISA 2025; si México deja de participar en esta medición, no podríamos conocer las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias y se perderían grandes oportunidades para conocer el estado de la educación en nuestro país, pero sobre todo información valiosa para generar políticas educativas basadas en evidencia y proponer alternativas para atender temas tan urgentes como la pérdida de los aprendizajes y las carencias que impiden a las y los estudiantes gozar de una vida plena.

En Mexicanos Primero vemos el potencial que tiene la evaluación como una herramienta para mejorar y para aprender, y como uno de los pilares del derecho a la educación que está garantizado en nuestra Constitución.

María Teresa Gutiérrez

*Directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero

EEZ