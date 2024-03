Muy lejos de Dinamarca

EL GOBIERNO DE LA 4T regresó al fallido esquema de compras consolidadas de medicinas que inauguró en 2019 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Y es que a exactamente 15 días de que Birmex cerrara la recepción de cotizaciones para adquirir unas 2 mil 397 claves, solo 43.51% recibió respuesta, es decir menos de la mitad de lo que solicitó el sector salud.

Decimos que retrocedimos cuatro años, justo cuando a esa oficina de la ONU que lidera António Guterres, y que se planteó como solución para acabar con la corrupción, se le quedaban desiertas la mayoría de claves

Por lo menos, eso sí y con muchos jaloneos, el IMSS-Bienestar, ahora dirigido por Alejandro Calderón Alipi, logró llegar a 70% de las claves en sus licitaciones de finales de 2022 para cubrir 2023. En esta compra para el bienio 2024-2025 Birmex, que capitanea Jens Pedro Lohmann Iturburu, se quedó corto, en buena medida porque dejó fuera de la presentación de cotizaciones a los distribuidores.

El general tuvo que recular y de último momento no le quedó más remedio que abrir más la licitación para dar entrada a una veintena de distribuidores, con lo cual elevó a 51.44% las claves cotizadas. En este momento Birmex y la industria están desarrollando las mesas económicas con las que el primero saldría a comprar ese porcentaje de claves, que implicarán contratos por unos 27 mil millones de pesos.

Y decimos que “saldría”, porque lo cotizado no necesariamente se adjudicará porque si rebasan los precios promedios no se fincará la compra; generalmente hay un 10% de claves que caen en esa situación. De las 2 mil 397 claves, mil 43 cuentan con cotización sujeta a revisión de la documentación, lo que reafirma que la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer tiene un fuerte desafío para abastecerse de medicinas. De las mil 268 claves ordinarias, 631 cuentan con cotización; de las mil 129 claves prioritarias, 363 tienen cotización, y de las 205 con abasto en cero, 49 claves cuentan con cotización. Del total de claves a comprar, mil 233 cuentan con al menos un precio de referencia derivado de precios históricos reportados por el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. De las mil 268 claves ordinarias, 663 cuentan con al menos un precio de referencia; de las 924 claves prioritarias que no están en abasto cero, 507 cuentan con un precio de referencia.

Y de las 205 claves con abasto en cero, 63 cuentan al menos con un precio de referencia.

Andrés Manuel López Obrador le dio el mandato a Lohmann para que sea Birmex y solo Birmex el encargado de la compra consolidada, dejando fuera a Calderón Alipi, pero sobre todo a Zoé Robledo, del IMSS. El viernes se avanzó en la investigación de mercado para la compra de medicinas de patentes con la participación de laboratorios como Pfizer, que preside María Constanza Losada; Novartis, que lleva Miguel Freire; Eli Lilly, a cargo de Karla Alcázar; GSK, al mando de Jorge Arévalo; Janssen, que dirige Eva Gubern; AstraZeneca, que encabeza Julio Ordaz, y Bristol que conduce Oswaldo Bernal, entre otros. Algunos distribuidores que entraron fueron CVS Pharma, Biosistemas, Leomedic, Maypo, Proquigama, PISA, Proveedora Gama, DL Médica, Organon, Octapharma, Abb Vie y Medigroup del Pacífico.

AL IGUAL QUE a las Asociaciones Público-Privadas en los penales, en los hospitales y en los aeropuertos, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador convocó a los concesionarios de las APPs de conservación y mantenimiento de carreteras para solicitarles un “descuento” de lo que les debe. Viene siendo una extensión de la cancelación de los 11 mil millones de pesos que la Secretaría de Infraestructura, a cargo de Jorge Nuño, iba a asignar este año a los privados para el rehabilitamiento carretero y que ahora quedó en manos de la Sedena, que comanda Luis Cresencio Sandoval. El argumento de la Secretaría de Hacienda, que capitanea Rogelio Ramírez de la O, es el mismo: no hay dinero y a apretarse el cinturón.

PUES CON LA novedad de que el grupo español operador de aeropuertos, AENA, está vendiendo su participación de 33% dentro del socio estratégico del Grupo Aeroportuario Pacífico, que dirige Raúl Revuelta. Ya le dieron el mandato a Bank of America, que comanda aquí Emilio Romano, y exploran la venta. Se supone que Laura Diez Barroso, Eduardo Sánchez Navarro y Juan Gallardo Thurlow, los socios mexicanos, tendrían un derecho de compra. Lo que no se sabe es si lo ejercerán, dado que el valor aproximado de esta participación es de aproximadamente 400 mdd. Entre los miembros independientes del Consejo de Administración de GAP figuran Luis Tellez Kuenzler, Ángel Losada Moreno y Joaquín Vargas Guajardo. Apúntelo en su agenda.

AYER EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que le adelanté el 6 de febrero: la recompra de los primeros hospitales que estaban bajo la fórmula de una Asociación Público-Privada. Aunque habló de tres sin decir cuáles son, todo parece indicar que se trata del Hospital General de Tapachula de 180 camas y el Hospital General Bahía de Banderas de 144 camas. Los dos son del IMSS, que dirige Zoé Robledo, asociado a Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir. Informó que ya tienen muy avanzadas las pláticas para tomar otros 6, para totalizar 9 nosocomios, otros tantos del ISSSTE, que recién asumió Bertha Alcalde. El gobierno va pagar 353 millones de dólares.

NADA, QUE A Altán Redes se le está complicando el escenario. Resulta que hace una semana el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de la CDMX concedió a la finlandesa Nokia un recurso para reclamar los acuerdos que la mayoría de los acreedores alcanzaron en el convenio concursal. La firma, que preside Pekka Lundmark fue el único que no aprobó el rescate financiero del operador que dirige Carlos Lerma. Nokia tiene dos cachuchas: prestamista y proveedor de tecnología y comprometió en Altán alrededor de 270 mdd. La compañía, junto con sus demás acreedores, Nafin-Bancomext, de Luis Antonio Ramírez; Banobras, de Jorge Mendoza, y Huawei de Ren Zhengfei van a ampararse, porque la reclamación pone en riesgo la viabilidad del proyecto Internet para todos.

INFRUCTOSA RESULTÓ LA estrategia legal del Nacional Monte de Piedad para asegurar que los trabajadores sindicalizados costaban mucho a la institución. En el convenio firmado por Javier de la Calle y Arturo Zayún se aceptó un incremento de 18% en los bajísimos salarios de sus empleados, aumento de 6% a algunas prestaciones y pago de 100% de salarios caídos. Los ajustes al Contrato Colectivo de Trabajo son mínimos: se compactarán algunas plazas y se ampliarán las jornadas de trabajo a 40 horas. El convenio será llevado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la CDMX, que propondrá la fecha para la votación de los trabajadores. Si lo aprueban, concluye la huelga.

