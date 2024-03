El tema de la justicia ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Es uno de los fines más preciados del Derecho que puede materializarse en varios sentidos: como vía para la solución de controversias o como generador de condiciones para mejorar el orden social.

El catedrático hispano Alejandro Nieto García escribió un libro intitulado Balada de la Justicia y la Ley. De manera clara y precisa, el profesor español explica la evolución de la idea de la justicia desde la antigüedad hasta nuestros días.

En sus orígenes la justicia era un valor supremo, una idea que representaba la posibilidad de generar las mejores condiciones para lograr el modelo más perfecto de la sociedad. Esto prevaleció por varios siglos. Sin embargo, en palabras de Alejandro Nieto, el Estado tuvo su primera retirada estratégica; de la justicia a la ley.

En la modernidad, se restringió los alcances de la idea de justicia y se constriñó a lo que definiría el legislador. Justicia que no encontraba contenido en la ley era pura palabrería y no tenía incidencia en la realidad. El apego al orden jurídico, por injusto que sea, se convierte en una coartada perfecta.

En una segunda retirada estratégica, de la ley se transita a la administración de justicia. Es lo que pasa en nuestros días: la justicia es lo que dictan los jueces y los tribunales. Depende de la argumentación de quien se encuentra en la sede de la impartición de la justicia. Entonces, cada resolución que se emite puede estar soportada en la ley o no necesariamente.

Puede o no aproximarse a un valor de la justicia a la vieja usanza. O puede ser exactamente lo contrario: un acto ilegal, absurdo o atroz. Depende más de la discrecionalidad de las personas togadas.

Como se aprecia, y es a la conclusión a la que llega Nieto, la justicia es variable, subjetiva y no en pocas ocasiones hasta contradictoria. Quien pretenda esbozar y elaborar una agenda de gobierno tendría que tomarse más en serio los temas relativos a la justicia.

La procuración y la administración de la justicia, así como la seguridad pública –cuestión sensible e íntimamente relacionada- han sido tópicos que no se han estudiado lo suficiente y que no se han considerado debidamente en la toma de las decisiones de las políticas públicas y de las estrategias en esos ámbitos.

La idea y la práctica de la justicia no son triviales, por el contrario, representan retos que deben asumirse con mayor seriedad.

POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ

CONSTITUCIONALISTA

@ArmandoAlfonzo

MAAZ