“Carne gobernada”, de Fernando Savater

Hace un par de años, hablé aquí de la decisión de Fernando Savater de no publicar más libros. La buena noticia, muy buena, es que no cumplió. A su despedida en falso y por supuesto sincera, ese tan bonito libro de amores que es “La peor parte”, dedicado a su esposa que murió, sigue “Carne gobernada”, publicado en España a finales de 2023 y todavía no aterrizado en las librerías de este país, pero disponible para los lectores que frecuenten Kindle y cosas parecidas.

¿Qué es “Carne gobernada”? Para empezar, también, un libro de amores: por Sara, la esposa muerta, pero también por su nueva “amante” –la palabra es del autor–, y más ampliamente un libro sobre las mujeres guapas, los hombres guapos y el sexo, que es otra cosa. Es, asimismo, un libro sobre otros libros.

El libro de un lector que maneja particularmente bien el oficio de citar. Citar, antes que nada, libros de poesía: Borges, Rosalía de Castro, Leopoldo Lugones, pero también a filósofos, porque Savater tiene el buen sentido de no querer ser un filósofo, pero eso no significa que no convenga leer a algunos de los que se han adscrito a ese gremio, y por supuesto a novelistas: a su amigo Javier Marías, a Mark Twain, y particularmente a los narradores del mar, desde Stevenson hasta Verne y, más que a ninguno, a Conrad.

Enseguida, es un libro sobre el cine, y además el cine viejo, escrito por un hombre que no ha sucumbido a la tentación de las series. Ni hablar: no podíamos estar de acuerdo en todo. Aunque sí en lo sustancial. Savater escribe abundantemente sobre los caballos, el placer del alcohol en exceso, con el whisky a la cabeza, y de la comida sin melindres ni pedanterías, es decir, sin “experiencias”.

Por supuesto, es un libro político. El Savater de siempre está en estas páginas mejor que nunca, y vapulea brillantemente, otra vez, la crueldad palurda y cobarde del nacionalismo vasco, la indecencia del independentismo catalán y a la izquierda de ayer y hoy: a Pedro Sánchez y Zapatero, por supuesto, pero también a Podemos y todos sus spin offs, esa miseria intelectual bolivariana que invadió España.

De paso, practica el boxeo con los feminismos tontos, las ideologías de género, el wokeismo y anexas. No es su intención, explícita la menos, pero hay en “Carne gobernada” una necesaria versión actualizada de la “Ética” y la “Política para Amador” que haríamos bien en recomendarles a nuestros hijos y nietos, a ver si le ponen cabeza al voto. Inevitablemente, también hay unas páginas dedicadas a sus diferencias con “El País”.

Sobre todo, es este un libro implacable, nada optimista aunque lleno de gozo, sobre la vejez, que, más tristemente, haríamos bien en leer todos los que estamos ya en ese camino de –lo dice el propio Savater– “humillación”. Sobra decir que la mejor manera de leerlo es con un whisky.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ