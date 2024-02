La campaña sucia, el fantasma de los montajes de la derecha y el Plan C

La semana anterior fue bastante movida y representó un anticipo de lo que nos deparará la campaña a la presidencia, al menos, la que será el arma que pretende usar el PRIAN. Y es que, ante la carencia de propuestas, de plataforma política, de proyecto, pero sobre todo de base social y seguidores, el equipo de la candidata de la derecha se ha visto obligado a recurrir a tácticas bastante cuestionables llegando al extremo de intentar mancillar la investidura presidencial con una campaña sucia sin el mínimo valor probatorio. La calumnia nace la semana pasada de tres medios internacionales, que difundieron simultáneamente información proveniente de una agencia estadounidense, señalando un supuesto financiamiento de grupos criminales a la campaña de López Obrador en el 2006. Una investigación desechada por pobre e inviable por el mismo Gobierno de Estados Unidos. Resulta llamativo que lo hicieron sin respaldarse en ninguna fuente confiable y basándose en datos que nunca se confirmaron.

Por un lado, una investigación que iniciaron agentes de la DEA en 2010 (en un momento de luna de miel con el gobierno de Felipe Calderón, cuando todo se les permitía hacer y que incluso entregaron operaciones especiales de la Marina a esta agencia) y que fue desechada, tirada literalmente a la basura en 2011 y, por otro lado, la declaración del abogado de un narcotraficante, el abogado de los Beltrán Leyva, de nombre de testigo “Jennifer” mismo que la agencia usó como testigo protegido, pagado por ellos, y que ha sido usado cuando la DEA a falta de pruebas, necesita un testimonio, es decir, con nula credibilidad y experto en la fabricación de delitos.

Los textos carecen de material gráfico y pruebas fehacientes. A lo largo de 18 años estos hechos no han sido objeto de investigación, y ahora, de manera sorprendente, en periodo electoral, y cuando se perfila una victoria abrumadora de la Dra. Claudia Sheinbaum se difunden, acompañados de una activación digital de quienes por falta de atención o dinero se prestaron a la divulgación de este material y que ahora se les puede catalogar como pseudo periodistas. La mala noticia para el cuarto de guerra del PRIAN es que esta investigación no tuvo trascendencia, ni impacto electoral, porque el pueblo ya muy politizado identifica el origen, y por el contrario se convierten en motivadores naturales de la base social del movimiento.

Eso se pudo percibir, en la gira de Xóchilt Gálvez en Nueva York, donde miles de mexicanos salieron a protestar por su visita. Los migrantes salieron a rechazar su presencia y a manifestarse en contra. Fue un acto genuino, no organizado, demostrando que estos eventos no pueden ser manipulados. La protesta por la visita de Gálvez fue de tal magnitud que tuvo que recurrir al sello del PRIAN, al puro estilo de García Luna y Loret de Mola: al montaje. Xóchitl simuló salir por la entrada principal, para escapar por la puerta trasera, pero además presumió con fotografías en redes su engaño a la gente, que no hacía otra cosa que una manifestación genuina. Otro tache en la estrategia del cuarto de guerra del PRIAN, que en forma de sátira pareciera que se han dejado en manos del Diablito, este personaje de Eugenio Derbez que todo incendiaba con efectos muy adversos.

Al PRIAN que no le ha quedado claro es que es que el pueblo de México no desea el retorno de corruptos al poder. En el lado contrario, Claudia Sheinbaum ha sido bien recibida ahí donde se presenta. La semana anterior tuve la oportunidad de acompañarla en sus visitas que realizó a los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. La energía positiva y la conexión con los asistentes fueron notables en cada uno de los lugares. Esta experiencia me permitió confirmar de manera palpable el sólido respaldo que la comunidad brinda a Sheinbaum. La candidata de Morena ha logrado generar un entusiasmo genuino entre los ciudadanos, quienes expresan su apoyo con esperanza. Estamos siendo testigos de un momento trascendental en la historia del país, en el que Claudia Sheinbaum avanza con firmeza hacia la posibilidad de convertirse en la primera presidenta en la historia de México y consolidar el Plan C.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD

