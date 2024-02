Confirmado, bebé de Eva Luna y Camilo nace en junio

Confirmado, a cuatro años de casados, Eva Luna y Camilo esperan a su segundo bebé, ya que Índigo nació en abril de 2022, y su próximo bebe nacerá en junio de este año.

NORMA LAZARENO: “MI ESPOSO Y YO NOS SEPARAMOS, ÉL TUVO UNA HIJA CON OTRA MUJER, Y YA VOLVIMOS, ESTAREMOS JUNTOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE; SU HIJA TIENE LA MISMA VOZ QUE LA MÍA, LA AMO CON TODA MI ALMA”

¿Norma Lazareno, Pablo Ferrel y tú se separaron después de que la hija de ambos, Paulina, falleciera a los 19 años, él tuvo una hija con otra mujer, pero ustedes ya volvieron?

“Cuando nos separamos, nunca nos divorciamos, nunca firmamos un papel de divorcio, y ahora vivimos juntos, nos amamos y viviremos juntos hasta que la muerte nos separe”.

¿Y quieres a la hija que él tuvo con otra mujer fuera del matrimonio?

“La adoro, la venero, habla igualito que mi hija y se parece mucho a ella. Es parte de mi vida, y Pablo y yo viviremos el resto de nuestras vidas juntos, amandonos por siempre.”

“MANOSEARON LA VERDAD Y ME ECHARON MONTÓN Y LO QUE MENOS LE IMPORTÓ A LA AUTORIDAD ES QUE TODO SEA MENTIRA”: ANDRÉS ROEMER

Andrés Roemer siente que “le echaron montón”, que las 60 denuncias de acoso, violacion y abuso sexual en su contra son un complot para engrosar y revolver su caso con una ola de demandas engañosas, que supuestamente ocurrieron hace 20 años, y por la antigüedad de dichas acusaciones ya ni les pueden hacer exámenes ginecológicos ni exámenes de conciencia a las “supuestas víctimas”...

Roemer siente que las autoridades “manosearon” la verdad de su caso, por lo que decidió escribir tres libros, durante los 76 días que estuvo en la cárcel en Israel. “La verdad ya no importa”, “La cacería” y “La jaula”; en los que escribe las supuestas pruebas del complot del que es objeto, y las publicará ahora que Israel le permite pasar su proceso en arresto domiciliario por no ser “persona peligrosa”.

NO INVITARÁN A ALFREDO ADAME A LA BODA DE SU HIJO, PORQUE AL SER “BOQUISUELTO” Y “PEGALÓN”, SE CONVIRTIÓ EN “EL COCO” Y EL ENEMIGO NÚMERO UNO

Alfredo Adame se convirtió en el “coco” del medio artístico y de los famosos, porque no tiene filtros, precisamente por eso, su hijo Alex no lo va a invitar a su boda, en la que lo entregará su madre en el altar, por temor a que durante la celebración arme barullo con sus patadas bicicleteras y su actitud de: “Voy derecho y no me quito, sólo me desquito con todo y contra todos”.

Precisamente porque lo conocen, por eso no lo invitan: “Si sabes como soy, ¿para que me invitas a la fiesta?”.

Describen a Adame de una manera muy fea, es más le hacer tal imagen de maldad que si lo pusieran como el Diablo Mayor en “El Maleficio”, les hubiera quedado a deber porque según muchos, Adame se convirtió en el enemigo público número por “boquisuelto” y “pegalón”.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ