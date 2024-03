Crecimiento del comercio electrónico en México

E-commerce mexicano se posiciona como el segundo mercado online más importante en América Latina, tan solo en 2023, más del 54% de la población mexicana compró en línea.

La revolución tecnológica que está experimentando el mundo ha configurado un nuevo patrón de consumo entre las personas. Esto ha obligado a que la industria de las Tecnologías de la Información #IT, centre su atención en la Experiencia del Cliente #CX, para que las empresas sean capaces de responder a las necesidades de los consumidores, y evitar que su modelo de negocio quede obsoleto.

Esto queda claro en el ámbito digital. La pandemia actuó como un catalizador para la transición hacia el comercio electrónico, destacando la necesidad empresarial de contar con una sólida presencia en línea.

En México, este cambio fue especialmente notable con un aumento significativo en las ventas en línea. Según las últimas cifras disponibles, las ventas minoristas en línea alcanzaron los impresionantes 528.1 mil millones de pesos el año pasado, llegando a 63 millones de consumidores.

Es decir, casi la mitad de los mexicanos realizó una compra en línea, según la Asociación Mexicana de Venta Online. Es crucial tener en cuenta que este crecimiento no es exclusivo de México. A nivel internacional, países como la India, Filipinas, Australia, Indonesia y Argentina también están mostrando un aumento en las ventas electrónicas.

Este crecimiento está respaldado por una serie de factores, incluida una mayor apertura financiera para el sector no bancarizado, así como la rápida adopción de las compras a través de dispositivos móviles.

¿A qué viene todo esto? ¿Por qué debería importarnos? Esas cifras no solo son impresionantes; son un llamado para la acción de las empresas que aún no han incursionado en el mercado digital. La realidad es que el comercio electrónico ofrece una serie de ventajas que no se pueden ignorar. Desde la capacidad de encontrar a los clientes adecuados con mayor facilidad, impactar a audiencias en diferentes países, vender más rápido y hacer crecer tu negocio a escala global, las posibilidades son infinitas.

Sin embargo, no basta con simplemente estar presente en línea. La clave para tener éxito en el mercado digital radica en la hiperpersonalización y en ofrecer una experiencia de cliente excepcional. Es aquí donde entran en juego herramientas como Marketing Cloud, sistemas de gestión de ventas y atención al cliente, así como los portales de ecommerce.

La hiperpersonalización implica comprender a tus clientes a un nivel profundo y brindarles experiencias únicas y relevantes en cada interacción. Esto se logra mediante el análisis de datos, la Inteligencia Artificial y la automatización, que permiten ofrecer recomendaciones de productos personalizadas, mensajes de marketing adaptados a los intereses de cada cliente y un servicio al cliente proactivo que anticipa y responde a las necesidades del cliente.

La competencia en el mundo digital es feroz y los estándares de los consumidores son cada vez más altos. Por eso es importante contar con un plan estratégico sólido que aproveche al máximo las tecnologías modernas y tenga en cuenta las expectativas cambiantes de los consumidores. Es claro que el futuro del ecommerce y las empresas que deseen prosperar en este entorno digital deben adaptarse y abrazar la hiperpersonalización, seguridad y la innovación tecnológica.

De ello depende el derrotero de cada negocio sin importar su giro o tamaño; su éxito o fracaso. Y sin duda, el crecimiento de la economía nacional.

Miguel Villasana / Business Intelligence Director

99 Degrees Tech Lab

Contacto: Miguel.villasana@99degrees.tech

MP