AMLO mas autoritario QUE NUNCA

A escasos meses de concluir su mandato, hemos visto a un López Obrador desbordado de poder, por increíble que parezca, mas que nunca. Para él, nadie tiene el derecho a criticarlo, contradecirlo y muchos menos acusarlo.

Posterior a la abarrotada concentración en el zócalo de la Ciudad de México, tras el grito de una multitud indignada e inconforme, que retumbaba “narco presidente” en todo palacio nacional, los siguientes días provocaron un nuevo encono en el presidente, asumiéndose ofendido y colocándose nuevamente en el papel de víctima ante el reportaje del NYTimes, y revelando de manera ilegal e irresponsable el número telefónico de la reportera Kitroeff; esto aumentó la indignación de colegas periodistas, quienes al cuestionarlo por, una vez más, publicitar datos personales, lejos de asumir y corregir su error, López Obrador ofendió a los periodistas.

No quiere reconocer que esos periodistas a los que él dijo “se sienten bordados a mano, como una casta divina privilegiada”, ejercen su profesión en uno de los países más violentos en el mundo, se compara a México con Siria en situación de guerra, registrando el mayor número de asesinatos a nivel mundial. Artículo 19, ha documentado un total de 163 comunicadores muertos, 43 en la presente administración; México ocupa el primer lugar del mundo en desaparición de comunicadores, con 100% de impunidad, según estudios de Reporteros Sin Fronteras.

La actitud y tono de López Obrador en esa y las siguientes mañaneras lo ha llevado a realizar aseveraciones preocupantes al estilo del monarca francés Luis XIV quien se caracterizó como tirano y déspota, y quien acuñara la famosa frase “L’État, c’est moi. El Estado soy yo”, aseveración tan soberbia que incluso borraron de las actas del parlamento, sin embargo, un hecho así, se replica más de 300 años después con la frase “por encima de la ley, esta mi autoridad moral, o lo que es lo mismo: la ley soy yo.

En México, por fortuna aún existen instituciones autónomas que de forma inmediata actúan, por lo que deberemos esperar la resolución del INAI respecto a la investigación que realizará en la violación a la protección de datos personales por parte del Presidente y su esquipo, quienes como servidores públicos tienen el deber legal de observar y respetar el marco normativo.

Además, algunas plataformas de difusión, como Youtube, son responsables y bajaron la mañanera del canal y la editaron a fin de proteger los datos de la reportera Kitroeff, hecho que encolerizó aún más a López Obrador, seguramente pensara que el mundo conspira en su contra, pero no señor presidente, se llama cordura, responsabilidad, respeto y sensatez.

Aquí ya lo tiene resuelto, aquí se castiga a los comunicadores quitándolos de la TV o hasta quitándoles la vida, la frustración del presidente es no poder controlar, someter o amenazar con bajarle dos rayitas a un diario extranjero.

La contienda electoral aún no comienza y tenemos un presidente desbordado y desesperado. Un presidente que querrá ganar a la mala lo que sabe no podrá ganar a la buena. Lo exigimos una y otra vez, Presidente, saque las manos de la elección y no quiera tirar la escalera por la que usted mismo llegó a donde está.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN