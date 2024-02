Si te vienen a contar cositas malas de mi

Esta semana entrevisté a Salvador Rangel, Obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, aquel que mi Cabecita de Algodón en la Mañanera elogió por interceder para pacificar la zona de Guerrero. Rangel me comentó haber logrado un acuerdo para que le bajaran dos rayitas.

Por lo visto no duró mucho la paz concertada porque el martes en la tarde se dieron un encontronazo donde murieron 16 integrantes de la Familia Michoacana y un Tlaco. Por lo menos sabemos cómo quedó el marcador. Posteriormente tuve una charla con el padre Filiberto Velazquez, Director, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, también allá en Guerrero. Él me aseguró que la persona encapuchada entrevistada por Loret de Mola, se trata de Celso el mero mero jefe de los Ardillos.

Sin embargo, el periodista Francisco Cruz asegura que las cuentas no salen porque fue hasta el 2007, que Osiel Cárdenas (quien tenía bajo su cargo como brazo armado a los gafes, posteriormente conocidos como los Zetas), fue extraditado a Estados Unidos. Por lo que el grupo se erigió como uno de los carteles más violentos.

Es decir, en 2006 el año que se supone patrocinaron la campaña de AMLO, todavía no eran los Zetas y el tal Celso debió ser un chavalillo. Ahora bien, lo interesante es que este mismo periodista, concluye que quien les “puso al entrevistado”, tuvo que ser Jesús Zambrano ya que en sus filas militó Bernardo Ortega Jiménez (ex legislador de Guerrero) quien es el mismísimo hermano de Celso, también hijo del fundador de los Ardillos.

Cuando le pregunto al padre Filiberto, qué motivación tendría el jefe de una célula del crimen organizado en ser entrevistado en tele, sin dudarlo, me comenta que “seguramente no lo fue el dinero, sino que están desesperados los grupos en la zona, porque a diferencia de otros sexenios en este nadie se ha sentado a negociar con ellos o a poner orden para dejarlos trabajar”. Ahora, quién impulsó el reguero de réplicas de ese refrito de fake news de #narcopresidente? La respuesta no se hizo esperar. Julian Macías Tovar publica en X su hallazgo de esta manera:

“Llevo unos días analizando los 10M de tuits de la última campaña contra @lopezobrador_ y @Claudiashein vinculándoles con el narco. Más de 500K tuits con el mismo error en el HT me facilitaron desmontar el trollcenter contra AMLO y en favor de Xóchitl. El último error fue TT1 ayer”.

Y posteriormente Julián Macias, explica en redes, el error en que incurrió Atlas Network (dedicados a desestabilizar gobiernos desde EU, con director en Al patients to de Salinas Pliego), al postear la publicación llena de errores: XochiLT, Andrés no mienTRas y narcopresIEnte. Así creen que remontarán los más de 25 puntos que le lleva en las encuestas la doctora Sheinbaun a Xóchitl. Lo más asombroso es que después de todas estas jugarretas y hasta una marcha en apoyo a su rosa candidata fuera de tiempos de campaña, los números no cambian.

POR: FERNANDA TAPIA

