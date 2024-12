2024, un año que marcó mi vida

Termina un año más, se cierra un ciclo para abrirse otro. Un 2024 que quedará marcado por muchas cosas en mi vida personal, profesional, familiar y como mexicano.

Voy a dedicar esta columna a relatar lo que fue 2024 para mí.

En agosto 18, mi mamá se nos fue, ya que no tengo madre ni papá, ahora mis hermanos y yo somos la generación para continuar la familia Sulaimán Saldívar, abajo los hijos y algún día llegarán los nietos. La partida de ella nos trajo mucho cariño de familia, amigos y hasta desconocidos, pues dejó una gran huella, al sembrar amor.

En febrero y octubre tuve la fortuna de visitar al Santo Padre Francisco, en compañía de mi hermano Héctor y Adrián Pallarols; dos encuentros inolvidables, con gran aprendizaje de quien es el líder espiritual de la humanidad.

En julio, México votó para elegir a Claudia Sheinbaum como Presidenta. He tenido el honor de participar en diversas actividades de boxeo y programas de responsabilidad social, bajo su batuta.

En junio estuve en, quizá, la última promoción del legendario hombre de pelos parados, Don King, quien, a sus 93 años, montó una cartelera en el Hard Rock de Miami.

Créditos: (Especial)

Visité Tailandia. en enero, para presenciar el festival mundial de WBC Muaythai, celebrando los 20 años del establecimiento de este programa que mi papá inició, bajo la petición del Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn.

Estuve presente en Filipinas para la primera cena de premiación anual de la familia de Flash Elorde y Manny Pacquiao.

Me perdí el gran combate de Saúl Álvarez contra Jaime Munguía, ya que mi hijo José se graduó de la universidad con honores.

Presencié una de las mejores peleas de peso completo. Tyson Fury perdió su campeonato mundial WBC, y Olegsander Usyk se convirtió en monarca indiscutido, en Arabia Saudita. Regresé a ese país para ver la revancha del 21 de diciembre y, aunque no fue un combate tan dramático como la primera, fue un gran duelo que volvió a ganar Usyk.

En enero sostuve una reunión con los promotores más importantes del boxeo. El Promoters Summit fue muy productivo, y logró acercarlos en la necesitada unidad para acuerdos y reciprocidad.

Tuve un encuentro inolvidable con soldados heridos de Ucrania, que fueron llevados a Riyadh para presenciar el combate.

Procedimos con un donativo de 250 mil dólares prometidos al Papa Francisco para ser utilizados en favor de niños de Ucrania y Gaza.

Se firmó un acuerdo con su excelencia Turki Alalshik para una gran diversidad de activaciones de responsabilidad social.

Créditos: (Especial)

Me reuní con los líderes de World Boxing para confirmar nuestro apoyo, buscar el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, y garantizar que el boxeo siga en JO.

Colaboramos para celebrar en grande la cartelera número 100 de la Arena MGM en sus 30 años, recordando las grandes batallas celebradas ahí con peleadores como Tyson, Chávez, Morales, Barrera, Márquez, Pacquiao, De la Hoya, Canelo, Mayweather y muchos más.

Estuve en la entronización de mi comadre Ana María Torres, en el Salón de la Fama de Canastota.

Realizamos un Congreso Médico en Orizaba, Veracruz, con la presencia de más de 150 doctores.

Recibí el Premio Estatal del Deporte en CDMX. Fui convocado como consejero del fideicomiso del Zoológico de Chapultepec.

Estuve en Japón para una gran cartelera, donde Junto Nakatani defendió su campeonato. Tuve la satisfacción de visitar a Miss Nagano, quien, a sus 99 años, sigue llevando el Teiken Gym de Sr. Honda.

Estuve presente en España para una serie de reuniones con diversos grupos para buscar el relanzamiento del boxeo en ese país.

Celebramos el torneo interdependencias, con grato resultado.

Festejamos nuestra Convención anual en Hamburgo, Alemania, una reunión inolvidable en la que el mundo del boxeo se juntó para evaluar lo logrado en el año y programar lo que viene en 2025.

Se firmó el Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix, un torneo que se celebrará durante el siguiente año, con cinco funciones en Arabia Saudita, 32 peleadores en cuatro divisiones (pluma, superligero, medio y completo). Es la Copa Mundial que tanto soñó mi papá.

Logré un acercamiento con uno de los ídolos de mi vida, el creador de Pink Floyd, Roger Waters, y con el cantante de Scorpions, ambos recibieron el premio de la paz de parte del WBC.

Créditos: (Especial)

Sabías que...

El boxeo esta fuera de la lista de deportes para los JO de Los Ángeles 2028, y queda una sola oportunidad para rescatarlo: lograr la afiliación de países a la World Boxing, que ya tiene el apoyo del COI.

Anécdota de hoy

Nací el 30 de diciembre de 1969. Mi mamá fue una guerrera, pues tuvo seis hijos, todos partos naturales. El día 30, las enfermeras le decían que se aguantara para que yo naciera el 1 de enero, pues así le darían muchos regalos. Mi papá le preguntó: “¿Cómo ves, vieja, aguantas?”. “¿Qué? Ni que estuviera loca, ya estoy lista y tú ahí comiendo mango viéndome como si nada”.

Durante mi infancia sufrí, pues nadie me felicitaba, no me daban regalos, ya que los juntaban con los de Navidad. No había fiesta, pues todos estaban preparándose para Año Nuevo; lo que si nunca me faltó fue el cariño y amor de mis papás en compañía de la familia en Ciudad Valles, con mi abuelito Elías. Ya en la actualidad con las redes sociales, todo mundo me habla y me hace sentir muy contento.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

EEZ