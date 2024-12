¿Visos de negociación?

En estos últimos días del año, diversos empresarios han evaluado la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum que inició apenas el 1 de octubre. Uno de ellos fue el dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego quien, por las redes, ha cuestionado la situación económica, deteriorada, que vive el país en el cierre del 2024, especialmente en lo que respecta a la inflación y los impuestos y que afecta a buena parte de la población.

El también dueño de Grupo Elektra fue objeto de ataques muy directos y duros por parte de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se caracterizó por hacer oídos sordos a las peticiones de los empresarios y haberse cerrado a las inversiones al no aceptar el más mínimo cuestionamiento a su gestión.

La confrontación que inició el tabasqueño, rebasó su administración, escaló y los abogados de Grupo Salinas han combatido con recursos judiciales que llegaron ya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, en estos últimos días, la presidenta Sheinbaum ha exigido a los ministros del máximo tribunal de la Nación acelerar la dictaminación del asunto; aunque en este sentido, es pertinente recordar que éstos deberán resolver antes los impedimentos que ha promovido la defensa de Grupo Salinas para aplazar la sentencia.

No obstante, a punto del cierre del año, llamó la atención que la jefa del Ejecutivo haya dejado entrever un dejo de negociación, pues ya reza un conocido refrán: “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, y no han funcionado las presiones ejercidas desde Palacio Nacional que se aprovechan para justificar la reforma al Poder Judicial; es decir, no se puede culpar a los jueces como los responsables de todos los males que aquejan al país.

Ahora bien, si en algo coinciden todos es que se tienen que pagar impuestos, pero en momentos en que la presidenta presume que los ingresos del gobierno federal crecieron un 5 por ciento este año con respecto a 2023 y por esa razón rechaza que se vaya a llevar a cabo una reforma fiscal para este casi naciente 2025, que en algún momento propuso el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, resulta significativo que la mandataria de México haya ratificado que no va a entrar en polémica con don Ricardo Salinas.

Se esperaba que Sheinbaum Pardo continuaría con la forma de gobernar y de hacer política de su antecesor siempre polarizando, pero todo indica que por lo menos en este tema, la presidenta está dando un giro que -como señalé en líneas anteriores-, se está abriendo a la negociación, porque de seguir por el sendero del tabasqueño, quién sabe en qué acabaría el tema. Se alargaría más y más y en nada beneficiaría a Palacio Nacional esto.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL.COM

