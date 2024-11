Sheinbaum transforma posible crisis en un mejor marco jurídico

Históricamente, en un conflicto cuando una persona, grupo o nación se siente perdida, usa la estrategia de la negociación para evitar perderlo todo o ser devastada por el enemigo. Tal es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al verse perdidos en su afán de querer invalidar la Reforma al Poder Judicial que mandató el pueblo, lanzaron su último recurso de querer negociar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Como era de esperarse y con firmeza, la mandataria rechazó cualquier tipo de negociación sobre dicha reforma por diversos temas, pero me gustaría destacar algunos como la improcedencia y nulidad de negociar una reforma ya decretada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, no existe recurso alguno que dé pie a la apertura de algo ya consagrado en la Carta Magna, so pretexto de que se deba negociar un mandato antes de su aplicación.

Otro tema que destaco es que Claudia Sheinbaum dejó en claro que los principios no se negocian, toda vez que esta reforma era una exigencia de la gente que luchó por generaciones para obtener acceso a una justicia pronta e imparcial, y a eso obedeció Sheinbaum Pardo, quien a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que dijo: “es que queremos una negociación”, la titular del Ejecutivo respondió: “¿con quién quieren una negociación?, ¿con la Presidenta? Si la Presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el Constituyente...”.

Sin duda, una respuesta obvia, pero inteligente, ya que esa propuesta de los ministros de querer negociar nos está dando una idea de que en estos momentos se encuentran arrinconados y divididos, y no tuvieron otra alternativa que descartar invalidar esta reforma tan trascendental para el futuro del país.

“Ganó la cordura frente a la irracionalidad, triunfó el pueblo de México y la fuerza de la razón”, afirmó categóricamente Sheinbaum Pardo, quien apenas lleva un mes en el poder y ya cuenta con una aprobación de más del 70% de la población. Por lo contrario, con la intentona de algunos ministros de la Corte por tirar la reforma al Poder Judicial de la Federación, desprestigiaron aún más su imagen ya que, quienes se opusieron a la reforma, mostraron una visión clasista y minimizaron la posibilidad de que el pueblo de México pudiera elegir.

No hay duda que la forma en que enfrentó este hecho, ubica a la Presidenta de la República como una gran estadista, a la altura de grandes mujeres del mundo que han mostrado que saben gobernar en tiempos de nubarrones, como la ex canciller alemana Ángela Merkel y la ex presidenta chilena Michelle Bachelet y eso, pese a comentarios machistas, nos asegura que el país se encuentra en buenas manos y con grandes expectativas para los próximos años, pues la Jefa del Ejecutivo no viene a gobernar negociando en lo oscurito, como lo hacían los sexenios neoliberales, sino que va a manejar el poder a favor de la mayoría de los mexicanos.

Claudia Sheinbaum muestra con firmeza que en la política también existen valores y que la Constitución se debe respetar, por eso, con habilidad transformó una posible crisis institucional en una oportunidad para tener un mejor país.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

@JULIOC_MORENO

PAL