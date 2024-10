Cuida tu bienestar antes de que el trabajo digital te consuma

La era digital nos ha traído muchas cosas: desde la posibilidad de trabajar en pijama hasta la tortura silenciosa de estar siempre disponible para responder un correo o mensaje de WhatsApp del jefe a las 11 de la noche. Pero hay algo que aún no hemos terminado de entender, o incluso, de definir: ¿nuestro trabajo nos está cuidando o nos está destruyendo? En pleno siglo XXI parece que la línea entre el bienestar y el agotamiento extremo es más delgada que nunca.

Con la reciente conmemoración del Día del Trabajo Decente, el 7 de octubre, nos encontramos en el momento perfecto para hacernos la pregunta incómoda: ¿Estamos siendo cuidados por nuestro entorno laboral o estamos siendo exprimidos hasta la última gota? Y no, no me refiero solo a si te pagan bien (aunque eso, por supuesto, importa). Estoy hablando del tipo de trabajo que te deja exhausto mentalmente, que te impide desconectarte y que, aunque lo niegues, te hace sentir como un engranaje más en una máquina que no para de girar.

¿Qué significa un trabajo decente en la era digital?

Cuando pensamos en "trabajo decente", muchos aún tienen la imagen anticuada del tradicional empleo estable de 9am a 5pm, en una silla y un escritorio, donde el sueldo cae puntualmente y las horas extras son aplaudidas como un símbolo de lealtad. Pero si crees que esa idea de "decencia" sigue siendo válida en la era digital, déjame decirte algo: ya no lo es.

El trabajo decente hoy implica mucho más que un cheque al final del mes. En un mundo donde la tecnología ha invadido todos los aspectos de nuestras vidas, lo que realmente importa es cómo un trabajo cuida de ti, de tu salud mental y de tu capacidad de desconectarte. La era digital ha creado un monstruo de hiperconectividad que muchos líderes simplemente no entienden. Hoy, el reto es que el bienestar y la seguridad laboral no se traduzcan en un día de fruta o en un taller de yoga (aunque, vamos, nadie se queja de eso), sino en la posibilidad de trabajar en condiciones que realmente respeten nuestras vidas fuera de la oficina.

Generaciones divididas, expectativas diferentes

Cada generación ha vivido el trabajo de forma distinta, y si los líderes actuales no entienden esta diversidad, están condenados a perder la batalla por el bienestar. Los Baby Boomers crecieron en un entorno donde trabajar duro significaba pasar largas horas en la oficina y ascender lentamente por la escalera corporativa. Para ellos, la seguridad laboral era la cima del bienestar. La Generación X, la famosa generación olvidada, sigue valorando el equilibrio entre la vida laboral y personal, pero sin temer a las horas extra.

Ahora, los Millennials y la Generación Z traen consigo una visión completamente diferente. Estos grupos no buscan estabilidad laboral en el sentido tradicional, sino flexibilidad, propósito, significado y respeto por su tiempo personal. Crecieron en un mundo donde los límites entre lo laboral y lo personal se desdibujaron por completo gracias a la tecnología, y su idea de bienestar está directamente ligada a poder trabajar bajo sus propios términos. Quieren que su trabajo sea "decente" pero también inclusivo, que ofrezca oportunidades para crecer y, sobre todo, que les permita desconectarse cuando es necesario.

¿El trabajo te cuida o te consume?

La pregunta clave aquí es: ¿tu entorno laboral realmente está preocupado por tu bienestar o simplemente te exprime hasta que ya no das más?. Cada vez son más las empresas que hablan de cuidar a sus empleados, pero la realidad es que muchas no están a la altura.

Podemos enlistar algunos puntos clave que los líderes deberían tener en cuenta si realmente quieren crear un ambiente laboral decente en esta era digital:

Flexibilidad de verdad: además de la política de trabajo flexible, hablamos de entender que la productividad no está ligada a un horario fijo ni a estar disponible 24/7. Si tu jefe sigue esperando que respondas correos a todas horas, no te está cuidando, te está consumiendo.

Desconexión digital: en un mundo hiperconectado es vital que los líderes respeten la necesidad de desconectar. El hecho de que puedas llevar tu oficina en el bolsillo no significa que debas hacerlo. Un buen líder debe fomentar una cultura en la que no se espere que los empleados estén siempre disponibles.

Bienestar emocional: el burnout es más que un meme en redes sociales, es una realidad que afecta a millones de trabajadores. Crear programas de salud mental no debería ser una estrategia de marketing, sino una parte integral de la cultura laboral.

Respeto por el tiempo personal: si tu líder no entiende que necesitas tiempo para ti, para tu familia, para tus hobbies o, simplemente, para no hacer nada, entonces está fomentando un ambiente tóxico. El tiempo libre es tan importante como el trabajo.

Reconocimiento y crecimiento: la era digital ha traído consigo la necesidad de reinventarse constantemente. Los colaboradores ya no quieren quedarse estancados en un solo rol durante años. Si tu trabajo no te ofrece oportunidades para crecer, te está fallando.

¿Estamos avanzando o retrocediendo?

Hoy, más que nunca, necesitamos preguntarnos si estamos permitiendo que la tecnología y la hiperconectividad nos consuman o si estamos aprovechando las oportunidades que nos brindan para mejorar nuestro bienestar, después de todo, la función primordial de la tecnología es facilitarnos la vida. El trabajo decente en la era digital es verdaderamente necesario y si tu entorno laboral no te cuida, es momento de alzar la voz.

El futuro del trabajo siempre estará asociado a la productividad pero también es cierto que debe priorizar el bienestar. Si seguimos ignorando este hecho, seguiremos empujando a más personas hacia el agotamiento, la ansiedad y la desconexión emocional. Así que, cuando escuches sobre el Día del Trabajo Decente, pregúntate: ¿tu trabajo te está cuidando o te está consumiendo? Y si la respuesta es la segunda, ya sabes qué hacer.

Estrella Vázquez es consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).