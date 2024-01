La Cumbre del Futuro

En 2020, en medio de la conmoción mundial causada por la pandemia del COVID19, la ONU adoptó la “Declaración sobre la Conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas”, que contenía doce compromisos para impulsar un “multilateralismo revitalizado”:

No dejar a nadie atrás de los beneficios del desarrollo. Proteger al planeta. Promover la paz y prevenir los conflictos. Garantizar la justicia y el derecho internacional. Centrar la atención en las mujeres y las niñas. Fomentar la confianza. Mejorar la cooperación digital Modernizar las Naciones Unidas Asegurar una financiación sostenible Impulsar las alianzas entre todos los sectores de la población Escuchar a la juventud y trabajar con ella Estar preparados frente a nuevos eventos inesperados (como la pandemia del Covid19). https://www.un.org/es/un75

En esa Declaración se mencionaba que el propósito fundamental de la cooperación internacional actual, y de las Naciones Unidas, en el momento actual debía ser dar un nuevo impulso a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015, con miras a alcanzarlos en 2030. La Declaración también solicitó al secretario general de las Naciones Unidas a que, un año más tarde, presentará sus recomendaciones sobre cómo revitalizar la cooperación global.

En septiembre de 2021 el secretario general presentó un amplio informe “Nuestra Agenda Común”, en la que incluyó una serie de propuestas y acciones a realizar sobre cada uno de los doce compromisos mencionados en la Declaración.

Dentro del compromiso 11, relativo a la juventud, propuso la celebración de una “Cumbre del Futuro”, como una forma de reconocer y reafirmar un compromiso indeclinable de la generación actual de heredar un mundo mejor a las y los jóvenes, y a las futuras generaciones. Según este Informe, que la Asamblea General aprobó por unanimidad, la mejor manera de responder a los anhelos de las y los jóvenes, es mediante la implementación efectiva de los ODS en todos los países. https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Summary_Spanish.pdf

La “Cumbre del Futuro” tendrá lugar el 23 y 24 de septiembre del presente año en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Se espera que adopte un documento final conciso y orientado a la acción, “Un Pacto para el Futuro” que incorporará definiciones y orientaciones sobre cinco capítulos:

1. El desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo; 2. La paz y la seguridad internacionales; 3. La ciencia, la tecnología y la innovación y la cooperación digital; 4. La juventud y las generaciones futuras; 5. La transformación de la gobernanza global. Además de un relanzamiento de los ODS hacia 2030, se espera que el documento incorpore “un pacto digital global”, y una declaración especial sobre “las generaciones futuras”.

Los cinco capítulos del “Pacto del Futuro” en realidad engloban, de forma muy general y no contenciosa, los temas fundamentales de la agenda internacional, actual y futura, porque implica dar orientaciones sobre los siguientes temas: a) ¿Cómo resolver la falta de financiamiento internacional suficiente para lograr la implementación efectiva de los ODS en los países en desarrollo, y que desde que éstos se adoptaron en 2015, ha sido su principal debilidad, su talón de Aquiles?; b) ¿Cómo reforzar los mecanismos de la ONU para la prevención de conflictos violentos, y su atención inmediata para evitar que escalen a nivel regional o internacional?; c) ¿Cómo mejorar la cooperación digital global, (mediante un pacto global), y la cooperación internacional para la regulación de las tecnologías más disruptivas, como la inteligencia artificial?; d) ¿Cómo incorporar en forma permanente a la juventud en las actividades y decisiones de la ONU y sus organismos especializados (UNESCO, OIT, FAO, entre otros) porque las futuras generaciones serán las más afectadas por la decisiones, y omisiones, que hoy se adopten o no?

Por último, ¿Cómo mejorar la gobernanza global, es decir, qué reformas deben aprobar la ONU, en especial su Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo y eficaz, y otros organismos internacionales, incluyendo al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos regionales de desarrollo (como el BID), para que faciliten recursos financieros que, junto con recursos nacionales, multipliquen el financiamiento privado internacional que se requiere (trillones de dólares en la próxima década) para financiar la transición energética y el desarrollo sostenible?

“La Cumbre del Futuro” será el principal cónclave mundial del presente año. Exige a todos los participantes pensar en forma explícita en sus hijos, en las próximas generaciones. Si fracasa, será una Cumbre más de la ONU que pronto será olvidada. Pero si tiene éxito, aún moderado, tiene potencial para fortalecer la cooperación internacional, indispensable para resolver los grandes retos globales.

Hoy, la principal amenaza, aunque no la única, a un mundo más solidario proviene de la competencia hegemónica entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, cuya confrontación podría empeorar gravemente en los próximos años si Trump se impone en las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos. Pero no todos los espacios están cerrados, y países como México sí tienen un importante papel que cumplir en cualquier escenario.

*MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

@miguelrcabanas

miguel.ruizcabanas@tec.mx

