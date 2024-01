Las ocurrencias no salvan vidas

A cinco años de la repetida promesa que tendríamos un sistema de salud como Suiza o Dinamarca, llegó la “megafarmacia”, a más de ocho meses que concluya el sexenio morenista, y fiel a su costumbre, nos dio un espacio a medio terminar.

Con el bodegón que inauguró la semana pasada el Presidente de la República, dijo que será la mejor manera de surtir los medicamentos, y que en caso de que no se tenga lo de una receta, el derechohabiente podrá hacer la solicitud por su medicina una vez que esta no fue surtida por completo.

Es decir, el bodegón será el Call Center de búsqueda y quejas, cuando lo ideal es surtir las clínicas de todo el país, porque de nada sirve ese almacén si no eficientará los tiempos de entrega y recepción, porque el interesado tendrá que llamar a la “megafarmacia”, después de un proceso burocrático quizá reciba su medicamento, y ¿si es un medicamento de urgencia, Cuál será el procedimiento a seguir?

No quiero pensar que este gobierno sea tan perverso, que en cinco años dejó a todo un país sin medicamentos, para ahora medio entregar una enorme farmacia y decir que esa era la solución a los problemas que este mismo gobierno ocasionó.

Porque dejaron a más de 33 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud; porque a inicios de 2019 iniciaron con el desabasto de medicamentos, y dejaron de surtir más de 50 millones de recetas, y gracias a esa arbitrariedad dejaron morir a más de tres mil niñas y niños con cáncer por falta de medicinas.

En este sexenio inconcluso, la cobertura de vacunación básica infantil desde 2018 se encuentra entre las más bajas de los últimos 20 años, además de existir un rezago de vacunas esenciales para la niñez mexicana de 0 a 5 años y solamente tres de cada 10 menores cuentan con un esquema básico de vacunación.

Por eso suena inverosímil que, con el gran almacén, esta administración que se ha caracterizado por ser un gobierno inconcluso, cuantifique la cantidad de medicamentos, si no pudieron con la logística de un tren y un vuelo comercial, menos podrán con el movimiento de adquisiciones y envíos de medicamentos.

A este gobierno no le ha quedado claro que las ocurrencias no salvan vidas, no pueden jugar con la vida de todos los mexicanos, no pueden crear un desabasto para luego buscar el voto del pueblo con una farmacia a medio terminar.

En lugar de seguir malgastando en sus obras faraónicas, debería invertir en proyectos serios que ayuden y eficiente el abasto de clínicas y hospitales, si de verdad quería que tuviéramos un sistema de salud eficaz e integral, no debería acumular y centralizar los medicamentos como lo hace Cuba, sino como el Presidente quería, como Dinamarca, donde los pacientes adquieren las medicinas en las farmacias cercanas a sus trabajos y hogares, sin la necesidad de haber llegado a destruir un sistema de salud que era funcional, todo por la ambición, la soberbia y la improvisación.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

EEZ