¡Año cargado!

Estimado lector, el primer rubro de esta entrega será desearle el mejor de los años. lleno de salud, que eso siempre será lo más importante. No soy el tipo más expresivo, pero gracias por la preferencia que ha otorgado a esta multiplataforma que se posiciona con fuerza en territorio nacional e internacional.

En cuanto al deporte, comenzaré hablando de la justa más importante, las olimpiadas de París 2024. La ciudad de las modas se alista para recibir a los mejores deportistas en todas las disciplinas, con la salvedad de que el futbol no estará presente para nuestro país, en uno de los fracasos heredados por ciclos anteriores. En fin, el Tiro con arco o los clavados, incluso el Tae Kwon Do, nos dan la oportunidad idónea de llevarnos alguna presea dorada. Desafortunadamente estas vitrinas siempre nos dan a entender que falta mucho para que nuestro país sea una potencia y no será la excepción este 2024.

En donde sí hay una amplia oportunidad de medallas será en los paralímpicos que comenzarán días después de que terminen los olímpicos. Curiosamente México es una nación importante con la representación de personas con discapacidad, e increíblemente a pesar de que en general la infraestructura, calidad laboral y de vida no es la mejor, la adversidad hace que saquen el extra. A veces batallar tanto en la vida se traduce en logros dentro del deporte. Acá se compite en condiciones precarias y eso hace que los muchachos mexicanos vayan mejor curtidos dadoque en otros países la sobreprotección hace más daño. En Fin, todo el éxito para nuestros atletas

Después de tanto tiempo en que hemos estado apartado de competencias importantes en el ramo balompédico, la selección se deja los partidos moleros a un lado y tendrá una prueba de fuego rumbo a la copa del mundo del 2026. La

Copa América, que para no variar se llevará a cabo en Estados Unidos, pero no deja de tener equipos élite, sobre todo Argentina o Brasil, aunque el segundo mencionado está atravesando una crisis deportiva y estructural con pocos precedentes. Esperemos que este torneo represente un ascenso para nuestro futbol, aunque creo yo que solamente evidenciará el manejo grotesco de los federativos con tantas decisiones absurdas que hacen que el talento nacional luzca a cuentagotas. Por último, además de nuestros tradicionales Clausura y Apertura, tendremos la CONCACHAMPIONS, testigo de un formato nuevo, y donde México tendrá la oportunidad de llevar al nuevo mundial de clubes a tres representantes, y en la que Messi y la legión ex catalana podría enfrentarse a algún club nuestro. Ojalá alguno de nuestros representativos la gane, así como el experimento que se repetirá de la Leagues Cup, en donde se está hábido de una revancha. ¡Que comience la fiesta!

