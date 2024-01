¡Vaya conmemoración de los datos personales!

Es muy grave el asunto de la filtración de los datos de los 300 periodistas que cubren la mañanera de AMLO como para ser indiferentes o indolentes al tema. Aparecieron en Internet y también es grave que la autoridad responsable del acopio de los mismos mantenga un silencio sepulcral.

En otro momento hubiera sido un escándalo, pero algunos de los que impulsaron la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hoy están en el poder y son los que pudieron haber filtrado la información de los comunicadores.

Está en riesgo la paz y la intimidad de quienes han entrado a las conferencias de López Obrador, pero sobre todo de quienes incomodan al poder en turno con sus preguntas o temas, no de los youtubers.

Una de ellas es Denise Dresser, de quien ya tenemos un antecedente grave y violatorio a sus derechos humanos, pues fue acosada por parte de la Secretaría de la Defensa en el aeropuerto. Al quejarse en redes sobre un caos y retrasos en los controles migratorios, el Ejército se balconeó del seguimiento personalizado que le dio a Denise al hacer públicos los movimientos de la periodista desde su llegada hasta su salida, con el absurdo objetivo de demostrar que no había tardado más de media hora en atravesar las revisiones.

El caso puso al descubierto la militarización de los accesos a México y de la utilización que dan las fuerzas federales a la información que manejan. A esa denuncia presentada ante el INAI por parte de Dresser, y que no ha concluido, se suma la filtración de sus datos y los de 299 periodistas más. Aunque no se sabe con qué fin se hizo, el simple hecho de haber ocurrido ya es un delito grave que debe ser investigado.

A Jesús Ramírez Cuevas se le vence este lunes el plazo natural de 72 horas que le impuso el INAI para informar sobre la filtración, toda vez que la Presidencia es un sujeto obligado, y de no hacerlo, los afectados pueden presentar una denuncia ante el Instituto de Transparencia, que es el único órgano autorizado para el cuidado e investigación de hechos que atenten contra el resguardo de los datos personales.

¡Vaya conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales! que se celebra precisamente hoy 28 de enero, lo que nos muestra que no hay nada que festejar, porque el gobierno encargado de garantizar nuestra seguridad en la materia es el principal ente que vulnera la protección de los datos de críticos de la administración y de la ciudadanía en general.

Las cosas no están bien y lo que está pasando sustenta que el gobierno de AMLO va en contra de los que no piensan igual a la 4T. Su actuar con los periodistas vuelve a poner en la mesa de debate que el intento de desaparecer al INAI no es por un ahorro económico, sino una estrategia de desaparecer los contrapoderes para revivir el Presidencialismo.

UPPERCUT: El INAI se prepara para iniciar una investigación de oficio si la Presidencia de la República no presenta una denuncia correspondiente.

