Solidaridad no pedida; sí necesaria

Hemos atestiguado cómo la Liga MX vive otro episodio trágico. A diferencia de aquel suscitado en Querétaro, donde las autoridades fueron incluso cómplices y oficialmente trascendió que no hubo ningún fallecido, en Torreón sí se presentó un deceso de forma oficial, aunque fue en las inmediaciones del inmueble lagunero en un domingo en que aficionados del Monterrey fueron embestidos por una camioneta.

A reserva de ver en qué concluye la investigación, Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Orlegi Sports, pero, sobre todo, Dante Elizalde, presidente del Santos, habló para decir que los protocolos impuestos por la Liga MX se han cumplido a cabalidad, y que como el hecho sucedió mucho tiempo después del compromiso, incluso, cuando las puertas del estadio ya se habían cerrado, no es del todo su responsabilidad. Prácticamente me atrevo a decir que se la quitó de encima. En fin, que acá no estamos para determinar especulativamente si fue un accidente o premeditado, que para eso están las autoridades de nuestro país.

Aunque su confiabilidad dista mucho de ser algo fiable, tendremos que esperar el veredicto oficial para compararlo con el material audiovisual que se presente, testimonios y si alguna responsabilidad recae en la Liga MX y sus formas se presente la sanción que amerite para las partes implicadas. Solo deseo que caiga todo el peso de la ley sobre quien lo merezca, si es que fuese algo premeditado.

La queja de esta entrega va dirigida específicamente a Santos Laguna, de cuyas afueras de su inmueble no se había recogido ningún vestigio de la tragedia y un día después tuvieron los pantalones de disputar un cotejo de índole femenil ante las Águilas del América. El resultado, además de una goleada en contra, fue un acto de nula solidaridad no pedida, pero sí necesaria. Esto ejemplifica la tragicomedia en la que el futbol mexicano está convertido. Una auténtica locura.

No haber disputado el partido del femenil del lunes hubiera significado un mensaje poderoso de un grupo que normalmente suele hacer muy bien las cosas en el sentido humanitario. Orlegi tiene un montón de iniciativas mucho más allá de la cancha priorizando a las personas. Incluso, viendo a los jugadores mucho más allá de lo que pueden hacer con la pelota en los pies. No haber disputado el cotejo, hubiese sido, sin duda, una prueba de grandeza y solidaridad ante un episodio sombrío y detonaría por lo menos, un mensaje hacia la afición del futbol mexicano que importa más la vida de cualquier integrante de la familia futbolística de la que todos formamos parte que un simple compromiso realizado en medio de una investigación en la que ni siquiera se ha dado sentencia.

En fin. Tache para esta organización y ni se diga la Liga, que tendría que cumplir mucho mejor sus protocolos para evitar en lo posible esto.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL