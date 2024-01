Banco Azteca demandará

En los últimos meses han inundado las redes sociales una campaña dolosa en contra de Banco Azteca que busca dañar la credibilidad del sistema financiero.

Desde el anonimato se han difundido mentiras en torno a la solvencia y calidad de servicio de Banco Azteca manipulando distintas plataformas digitales y de paso tratando de afectar la imagen de su presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Se trata de acusaciones sin sustento a partir de la visión crítica del empresario, que nada tienen que ver con los reportes entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entidad encargada de vigilar el buen funcionamiento de los bancos en nuestro país.

La nota es que Banco Azteca llegará hasta las últimas consecuencias e interpondrá demandas en contra de quienes buscan socavar el futuro y las certezas para la inversión en nuestro país a partir de la publicación de falsedades, con información manipulada y plagada de exageraciones.

Hablamos de acusaciones graves que constituyen diversos delitos con base en el Código Penal Federal a partir de la pretensión de generar miedo y zozobra entre el público ahorrador.

Las demandas serán en contra de posibles autores intelectuales y materiales, así como quienes financian las campañas de desprestigio con recursos inexplicables y que en los últimos días han arreciado.

Y bueno, sobra decir que Banco Azteca confía en las instituciones del Estado Mexicano para que sobre los responsables de esas acciones falsas y coordinadas caiga el peso de la ley.

LA RUTA DEL DINERO

Donde el cuadro clínico que presenta “el paciente” resultó de gravedad extrema es en el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes, luego que médicos y enfermeras, así como los trabajadores sindicalizados no cesan en sus quejas y denuncias por el acoso laboral en su contra por parte de jefes y directivos del organismo que cabeza el doctor Rubén Galaviz Tristán, en ese cargo por segunda ocasión, la primera con el panista Felipe González, y ahora con la también blanquiazul Tere Jiménez. Al parecer Galaviz no tiene la mínima intención de atender el padecimiento de más de cuatro mil trabajadores del Instituto, quienes no sólo reciben un trato indigno del personal a cargo del funcionario, también deben laborar sin medicamentos, equipo y materiales quirúrgicos indispensables… La secretaria de Acuerdos, Luz María García Bautista, encargada del Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo, que conoce del amparo de Aguakan en defensa de la concesión para el manejo del agua en la Riviera Maya, tiene una tarea difícil y se esperaría imparcialidad. Como sabe, la postura de la gobernadora Mara Lezama Espinosa busca cancelar la concesión que esa empresa tiene desde hace 30 años, amén que se ha abierto un expediente en la Fiscalía General de la República, que lleva Alejandro Gertz Manero, por supuesto engaño al juez que lleva el juicio de amparo referido.

