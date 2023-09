Las reinas del maratón

El domingo pasado fue un día de romper barreras en Berlín, pero esta vez fue Tigist Assefa, quien con impresionante tiempo de 2h:11m:53s, logró un récord histórico femenino en categoría mixta de maratón.

La hazaña de la etíope muestra que hoy las mujeres están más fuertes que nunca, y se acercan con rapidez a los tiempos masculinos para alcanzar los techos de cristal, aún sin tocar, en el atletismo mundial.

Luego del impresionante desempeño de Assefa no es difícil pensar que las mujeres lo tienen todo, y sólo es cuestión de tiempo para que ellas puedan obtener los récords establecidos por muchos atletas hombres de élite, lo cual terminaría con los viejos paradigmas que sostienen la superioridad física del género masculino.

Y es que la expresión sexo débil para referirse a la mujer, la colocó durante siglos en posiciones de desventaja física frente a los hombres. Durante muchos años se consideró que la práctica deportiva era perjudicial para la salud de las mujeres y se les prohibió participar en muchas actividades. El atletismo no fue la excepción.

Por eso el impresionante récord mundial de Tigist Assefa en el maratón de Berlín significa, más allá de los números, un enorme avance, desde que la joven atleta Kathrine Switzer, en 1967, se convirtiera en la primer mujer en correr un maratón, el de Boston, que era una carrera exclusiva para hombres y, después de años de lucha por la aceptación de las mujeres en la distancia, por fin en los Juegos Olímpicos de los Ángeles, en 1984, se incluyó el maratón femenil como prueba oficial.

La marca de Assefa del domingo pasado supera el récord mundial mixto que Brigid Kosgei registró en el Maratón de Chicago 2019 (2h:14m:04s), dos minutos y 11 segundos menos. Mientras que la atleta británica Paula Radcliffe registró su marca histórica (2h:15m:25s) en abril de 2003, hace 20 años.

Un récord mundial mixto es el que se registra en carreras en que hombres y mujeres arrancan juntos, y en las que ellas, pueden tener pacers hombres, mientras que en las pruebas de sólo mujeres, las atletas corren solas.

Más allá que la tecnología y el uso de la fibra de carbono han contribuido a mejorar los tiempos de los atletas en el maratón, la inmensa brecha que alguna vez hubo entre el desempeño femenino y masculino en el atletismo está disminuyendo a pasos agigantados y somos testigos de ello.

El domingo pasado, la atención y las expectativas de una magistral actuación estaban puestas en Eliud Kipchoge. El rey cumplió y su quinto triunfo lo hizo pasar de nuevo a la historia.

No superó su récord, pero es maravilloso y motivante verlo correr y ganar. El keniata es consciente de que los años no pasan en vano, y aunque todo indique que este fue su último intento por bajar las dos horas en un maratón certificado, sigue ganando y lo veremos en París 2024. No obstante, por ahora sigue siendo El rey, pero tal vez no pase mucho tiempo para que podamos hablar de reinas en los 42 kilómetros y 195 metros.

POR ROSSANA AYALA

