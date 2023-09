LA BUENA

La española Jennifer Hermoso es la primera jugadora de un club mexicano nominada para The Best, el premio a lo mejor del futbol mundial, pese a que en la última convocatoria no fue llamada.

EL MALO

Tim Ballard, activista contra la trata de personas, es acusado de acosar a siete mujeres, con quienes realizó trabajos encubiertos (pues fingían ser su esposa) para atrapar traficantes de niños.

EL FEO

La justicia le pasó factura a Marilyn Manson: fue condenado a 20 horas de trabajo comunitario y multa por sonarse la nariz sobre una camarógrafa durante un concierto en New Hampshire, en 2019.

