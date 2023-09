El silencio de AMLO y el siguiente paso de EU

El silencio de México. Cuánto ha llamado la atención el silencio del gobierno federal sobre la extradición de Ovidio Guzmán, alías El Ratón y líder de Los Chapitos, acusado por Washington de inundar con más de mil toneladas de drogas a Estados Unidos y de enriquecimiento ilícito.

El gobierno de López Obrador dejó toda la comunicación al respecto a los gringos, a pesar de que desde las 10 de la mañana del viernes se llevó a cabo el aterrizaje de un helicóptero en el Altiplano y despegue para llevárselo al AIFA, para de ahí ser trasladado hacía una prisión federal de Chicago.

Desde el viernes, cuando trascendió la información, las fuentes oficiales de la Marina, Ejército o Guardia Nacional que normalmente y off the record suelen confirmar o desmentir rumores de alto impacto, esta vez no contestaron hasta que desde el gobierno de EU se hizo la confirmación por la tarde-noche, una vez que El Ratón se encontraba en territorio estadounidense.

“Ovidio Guzmán, Bienvenido a América, disfruta el reencuentro familiar con tu padre El Chapo en prisión de máxima seguridad federal. ¡Gran trabajo de los fiscales y las fuerzas del orden de todo el país que luchan diariamente para salvar vidas!”.

Fueron las palabras de Derek Maltz, exagente de la DEA, la mañana de ayer al acompañar esas palabras con la primera foto de Ovidio Guzmán en el avión en el que también fue llevado su padre a la Unión Americana, y le agregó una advertencia sobre la que el gobierno de Biden no va a descansar.

“Es un avance positivo con esta extradición, pero tengan en cuenta que los de la CDC publicaron las últimas cifras de muertes por drogas para los 12 meses que terminaron en abril en 2023: 111 mil 355. Aún es necesario cerrar las capacidades de producción en México”.

Justo lo anterior es parte del conflicto en medio de la supuesta disposición para luchar contra el tráfico de drogas, pues, aunque el gobierno de AMLO asegura que en nuestro país no se produce fentanilo, el expediente en contra de Guzmán evidencia la capacidad de este narcotraficante para introducirlo y la elaboración en la República tras el envío de precursores químicos provenientes de Asia.

El siguiente paso en la lucha entonces por parte de EU, que tiene como aliado a Canadá en este punto de la relación bilateral, es inhibir la producción de fentanilo en nuestro país.

Tarde o temprano el presidente López Obrador tendrá que fijar postura sobre la captura y la nueva exigencia estadounidense.

UPPERCUT: Icónico el arranque de la nueva gira de agradecimiento de Claudia Sheinbaum por todo el país y como primer punto Michoacán, un estado en llamas debido a la lucha de los cárteles de la droga por la supuesta llegada de precursores químicos al país.

