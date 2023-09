Podrían judicializar APPs de hospitales

PRIMERO FUERON LOS reclusorios y ahora son los hospitales, que bajo la fórmula de APP (Asociación Público-Privadas), el gobierno de la 4T se apresta a recomprar.

Otra apuesta que se ve muy onerosa porque recuperarlos le podría costar al Estado cerca de 50 mil millones de pesos si no llega a acuerdos con los socios privados.

Vía la Secretaría de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tener de vuelta para noviembre próximo los primeros seis de un conjunto de nueve nosocomios.

Estamos hablando del Hospital General de Tapachula; el Hospital General Bahía de Banderas; la Clínica Hospital de Mérida; el Hospital General de Tepic; el Hospital General de la CDMX, y el Hospital General de Villahermosa.

Los dos primeros son del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, y fueron concesionados a Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir.

El tercero, el cuarto y el quinto son del ISSSTE, que maneja Pedro Zenteno, y están en sociedad con GIA de Hipólito Gerard, Invex de Juan Guichard y la española Sacyr, de Manuel Manrique.

Y el sexto también pertenece al ISSSTE y también lo opera Prodemex.

También apunte otros tres que están contratados bajo Proyectos de Prestación de Servicio (PPS). Se trata del Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria asignado a Oscar Julio Quiroz, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío concesionado a la española Acciona de José Manuel Entrecanales, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca entregado a GIA. Desde hace varias semanas los representantes de esas empresas han sostenido reuniones con funcionarios de la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O; quien lleva directamente las gestiones es Miguel Siliceo, el titular de la Unidad de Inversiones.

Las pláticas se están tornando ríspidas porque quieren pagarles abajo del valor que el actual contrato establece. Originalmente se puso en la mesa el que el gobierno asumiera las deudas de los hospitales, pagara el capital aportado por cada grupo privado, liquidara también la contraprestación no devengada y, además, reconociera la Tasa Interna de Retorno.

Sin embargo algunos de esos factores se están revisando y ajustando a la baja, a tal grado que Hacienda sacó una cuenta alegre de aproximadamente 25 mil millones de pesos como costo de la recompra.

Un tema crítico son las estimaciones de los flujos futuros que dejarán de percibir los privados. Algunos de los concesionarios dejaron entrever a los funcionarios de Hacienda que judicializarían sus contratos, lo que habla de un rechazo al esquema financiero propuesto, el monto a liquidarles y la seguridad de que ganarían si llevaran la disputa a tribunales. Pero la respuesta fue igual de contundente: veto al que lo haga en nuevos proyectos con la 4T.

SI BIEN A partir de un liderazgo inesperado y que pareciera dará una buena batalla, el Frente Amplio por México (FAM) resolvió la candidatura federal con Xóchitl Gálvez. Pero ahora está en aprietos para elegir al candidato para la CDMX, especialmente ante la virtual postulación del ya ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Aunque en el FAM se tienen aspirantes que son en su mayoría alcaldes y alcaldesas que han levantado la mano, como Santiago Taboada, Lía Limón, Mauricio Tabe, Sandra Cuevas y Adrián Ruvalcaba, ninguno de ellos ha logrado posicionarse de forma definitiva ni contundente en las preferencias de la ciudadanía. Ahora teniendo a Omar del otro lado, cuya empatía ciudadana y posicionamiento es buena, las cosas se les complican aún más. Por ello, al interior del frente aliancista está surgiendo el nombre de Enrique de la Madrid, pues aseguran que consolidó su imagen en la CDMX y cuenta con buena simpatía, tanto que, durante el evento de entrega de constancia a Xóchitl, el ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña estuvo muy solicitado por la gente.

A TECNOLOGÍAS RELACIONADAS con Energía y Servicios Especializados (TRESE), de Ricardo Silva, se le sigue derrumbando su estrategia de cobrarle a Pemex cantidades millonarias por un servicio que no presta. Primero, la petrolera que dirige Octavio Romero consignó en un juzgado local de la CDMX las cantidades que le ha estado requiriendo la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil, Concepción Martín Argumosa. Esto, a efecto de que se lleve otro juicio porque la empresa se niega a darle un peso a quien no le presta servicio alguno. Y segundo, la semana pasada, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la CDMX, resolvió que la orden por la cual TRESE había salido de la quiebra era ilegal, y tenía que revocarse. Con lo anterior, como ya anticipábamos aquí, Trese se enfila a una estrepitosa quiebra en la que todos sus requerimientos a Pemex quedarán sin efectos, y con ello, los sueños de Silva de volverse millonario por no hacer nada.

EL PROCESO DE transición en el Estado de México va viento en popa y más para el senador y autodenominado “Gobernador Legítimo”, Higinio Martínez, quien ya está prometiendo las principales posiciones de poder del gobierno para grupos que no necesariamente tienen la mejor reputación. Un dato: puestos para aquellas manos que mecen actualmente la cuna detrás del CUSAEM, el servicio de seguridad privada del gobierno del Estado. Área sensible que hoy por hoy resguarda y transporta valores y/o personas, con una agenda muy peculiar. ¿Será que los compromisos hechos en campaña se le están saliendo de control con grupos de interés muy especiales? Ahora con eso que Higinio está muy cerca, o por lo menos así busca hacerlo parecer, de la Coordinadora de los Comités de la Transformación, Claudia Sheinbaum y candidata a la Presidencia, no vaya a ser que se le sale la apreciación que le tienen por allá, en su equipo de campaña. Al tiempo.

ADEMÁS DE CARLOS Slim Helú y Héctor Slim Seade, otro que pierde con la ruptura de Marcelo Ebrard y el movimiento de la 4T, es el general secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, cuya cercanía con el ex canciller era muy conocida. También en el sector empresarial se preguntan si conviene apostar a la nueva aventura política que hoy emprenderá Ebrard.

Muchos de los inversionistas que fueron convencidos por su principal operadora, Martha Delgado, de sumarse a su proyecto, expresan sus dudas sobre la capacidad de su coordinadora de campaña de llevar adelante la estrategia, dada su escasa experiencia en los rudos asuntos electorales. Veremos qué plantea en las siguientes horas Marcelo.

LA EMPRESA DE telecomunicaciones Brame Telecom, en cuyo consejo participa Carlos Alberto Martínez, firmó una alianza con la Universidad Panamericana, que encabeza Santiago García, para apoyar a jóvenes de escasos recursos para que realicen su carrera en negocios y puedan volver a sus lugares de origen a generar empleos y apoyar a sus comunidades. Es el primer paso para que la firma fundada por Michael y Christian Bravo continúe su esfuerzo de devolver a la sociedad mexicana lo que ha recibido. Brame tiene una plantilla de 5 mil empleados y busca impulsar 30 carreras de negocios en los próximos cinco años.

