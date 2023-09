Rodrigo Vidal tiene un documental de Andrés García, pero no tiene el permiso

“TENGO UN DOCUMENTAL DE 45 HORAS DE ANDRÉS GARCÍA PERO MARGARITA SU EX ME DICE QUE ANTES TIENE OTRAS PRIORIDADES”: RODRIGO VIDAL

Rodrigo Vidal: “Tengo un documental de 45 horas grabadas con Andrés García, pero nunca se me ocurrió que Andrés me firmara en vida la autorización para publicarlo y Margarita, la dueña del nombre me dice que primero quiere resolver cosas más importantes y prioritarias y eso me preocupa”.

Rodrigo tiene el material y Margarita el permiso, a los dos les conviene una sociedad y una serie de Andrés García, el más guapo, un hombre muy importante en los espectáculos mexicanos, pero supongo que Margarita quiere negociar las condiciones, a lo mejor quiere la mitad y al ser ella la dueña de la marca, Rodrigo nunca le ganaría un juicio por lo que no hay de otra más que conciliar una sociedad 50 - 50 y a ver si Vidal acepta.

YA NADIE SE HARÁ DE LA VISTA GORDA COMO CUANDO JOE DIMAGGIO LE DIO UNA GOLPIZA A MARILYN MONROE, AHORA JULIO URÍAS ES “PRESUNTO CULPABLE” POR BASTANTE MENOS VIOLENCIA

Lo que ya se vio en el 2023 es que no puedes ser un jugador de béisbol ganador y combinarlo con violencia intrafamiliar, como ocurrió con Julio Urías de los Dodgers al que su equipo decidió no solapar por ser un hombre peligroso y violento con las mujeres; lo suspendieron antes de conocer todos los hechos, es presunto culpable hasta que no terminen la investigación.

Cuidado señores, nadie se hará de la vista gorda como cuando el marido de la rockera Tina Turner le ponía palizas brutales o cuando el beisbolista Joe DiMaggio le dio una tranquiza a Marilyn Monroe al ella confesarle que se había acostado con cien hombres antes de casarse, a raíz de la golpiza ella se divorció y no pasó a mayores.

LAS VERDADERAS RAZONES POR LAS QUE NO GUSTÓ Y NO TUVO RATING “EL HOTEL VIP”

En el “hotel vip” todos son buena onda, no hay protagonismos, Palazuelos y la conductora son respetuosos, Colate es cortés y hasta el disque malo que es el “Burro”, pero da hasta ternura velo, no hay nada feo ¡a lo mejor por eso no gustó! La gente quiere ver a quién sacan, quiere morbo no buenos modales, nadie ve la tele para educarse, quieren distraerse.

LA HIJA DE COCO LEVY VA A LAMENTAR TODA LA VIDA ALEJARSE DE SU PAPÁ EL DÍA QUE LO PIERDA

Coco Levy tu hija está distanciada de ti no necesariamente por las acusaciones de abuso sexual que la ley te otorgó el perdón, tal vez tomó ese escándalo como pretexto para sacar su enojo porque nos hemos convertido en seres frios, faltos de amor y cero de caridad y el día que nos faltan nuestros padres lo lamentaremos hasta el último dia de nuestra vida.

Y aunque él intenta decirle a su hija que la ofensa le duró a Danna Ponce hasta el día que le llegaron al precio, que con dinero se borraron las ofensas, pero ella sigue sin querer oír razones.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ