El secreto de Belinda para embrujar a los hombres

Belinda dijo que es muy exigente con los olores porque tiene olfato y nariz del perfumista y que por eso usa un perfume exclusivo para ella y se lo pone con uno que vale 20 mil pesos, ¡Qué bueno que puede comprar esencias y fragancias que volvieron locos a muchos por ella, que hacen que hagan cola y se hagan nudo para perseguirla, incluyendo a Nodal que le regaló el pedrusco del tamaño de Gibraltar, el diamante de 3 millones de dólares cuando hoy hasta los “putrimillonarios” quieren guardar su fortuna en un cochinito, salvo en el caso de Belinda que los embruja con su olor y aseguró: “Me gustan mucho los perfumes que tengan azafrán.”

Supongo que lo dijo porque quiere saber y oler a paella y por eso todos se la quieren comer… pero ya sabemos chicas cual es el secreto de Belinda para embrujar a los caballeros además de su increíble belleza: el azafrán.

PEI GARZA: “TE PRESTO MI COCHE Y BILLETE, PERO LA PERSONA AMADA NO SE PRESTA, A MÍ NO ME GUSTA EL POLIAMOR”

¿Eres casado o soltero? le pregunté a Pei Garza, quien condujo durante tres años los jueves en el programa de Maxine Woodside y ya tiene dos programas de radio en Grupo Fórmula.

"Soy soltero codiciado, no nada más se trata de pedir un pliego petitorio, yo ofrezco fidelidad y pasión, soy mega amoroso, me encanta el bocinazo (dar buenos besos) y como Tauro me fascina lo erótico: el perfume y el arrumaco, pero no me doy a cualquier persona, a cambio pido: Que esté de buenas “vibras”, de la vista nace el amor, me gustan10 años mayores que yo, más jóvenes no, porque andan en construcción y tengo mi lista de los no negociables como las parejas poliamor que es algo que anda de moda, “bocinazo” por aquí y por allá, eso no me gusta; yo te presto billete, te presto mi coche, pero la persona amada no se presta".

¿Regalas dinero?

"El dinero se comparte, no se trata de andar “billeteando”, porque cuando se acaban las historias de amor quedan las historias de horror”, dijo el guapo Pei.

LA RAZÓN POR LA QUE LA CANCIÓN DE “EN LOS MILAGROS”, AÚN NO LOGRA QUE ALEJANDRA GUZMÁN Y FRIDA SOFÍA SE DEN UN ABRAZO

La canción que le hizo Alejandra Guzmán a su hija Frida Sofía, “En los milagros”, diciendo que no pierde la esperanza de la reconciliación no ha cuajado porque en el fondo Frida Sofía cree que Alejandra necesita humildad para reconocer que se equivocó al decirle en televisión que la violencia sexual que ella dice que vivió a manos de su abuelo y de sus amigos no ocurrió.

El requisito para que el milagro ocurra es que Frida quiere que su mamá públicamente diga: -Hija, tu no mentiste-, pero admitirlo es permitir que piensen mal de ella y de su papá y es muy difícil que ambas historias coinciden, por lo que aún no se han dado el abrazo de amor que todos anhelamos ver.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ