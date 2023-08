Mediocridad calculada

Ahora que estamos a poco más de tres semanas del inicio del ciclo escolar 2023-2024, fueron filtrados a los medios de comunicación y la opinión pública los libros de texto “gratuitos” (se pagan con nuestros impuestos) que pretende entregar a maestros y alumnos la agonizante “cuarta transformación”. El contenido de esos libros ha preocupado a los padres de familia, inclusive de apoyadores del actual mandatario, ante las inconsistencias, ausencias, errores y adoctrinamientos ideológicos que contienen. Quienes fuimos formados en escuelas públicas y privadas del pasado y que gozamos de una educación libre de la carga ideológica como lo que ahora pretenden los esbirros presidenciales, sabemos que los actuales textos están muy lejos del objetivo fundamental de la educación consagrado en nuestra Constitución. La ausencia de matemáticas formales, la ausencia del estudio de nuestro idioma y la permisividad para hablar con errores, la inclusión de temas de carácter político como son: la organización de protestas sociales, mítines, presuntos fraudes electorales inexistentes, entre otros temas, han llevado a muchos analistas y público en general a calificar como una mediocridad el contenido y el pretendido plan de estudios para el siguiente ciclo escolar. Si en realidad se tratase de mediocridad e impericia pues el asunto se soluciona rápido, se hace una revisión y listo. Pero no. El asunto no va por ahí. Estamos ante un plan perverso, bien pensado y calculado, para que, en la intención que tiene Morena de perpetuarse por 100 años como lo hizo el PRI, (no lo lograrán), se empiece a construir una sociedad de mexicanos ignorantes, moldeables, manipulables e incapaces de hacer empresa, de salir adelante por ellos mismos, y de esta forma garantizar sus votos a través de la dádiva durante las siguientes décadas. El plan es monstruoso si tomamos en cuenta que la materia prima para ese perverso plan son los niños mexicanos. Otra vez se meten con los niños. Una vez más, y en esta ocasión no para un tema de ideología sexual para promover que adultos violen niños “con su consentimiento”, en esta ocasión es para violar el futuro y el destino de los hombres y mujeres de México. Buscan arrebatarles toda posibilidad de independencia intelectual, buscan acabar con todo el deseo de superación y progreso, buscan hacer de la pobreza y la marginación una virtud, con el único objetivo de perpetuarse en el poder y con ello expandir los intereses comunistas que, encuentran en la ignorancia latinoamericana su mejor ecosistema. Aquí no hay mediocridades, aquí hay perversiones, planes extranjeros de control social, y la pregunta es: ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Así como se han impedido en México otros despropósitos de la clase política en perjuicio de la sociedad, así como se ha impedido el desmantelamiento de instituciones fundamentales para el funcionamiento social, así tendremos que luchar para evitar que este tipo de adoctrinamientos bien pensados para los fines ya descritos prevalezcan. El presidente mexicano insiste en que los libros están bien hechos por especialistas pedagogos. Tal parece que el presidente mexicano ha hecho de la mentira su condición natural de todos los días. Ningún pedagogo por muy fanático que sea de su gobierno aceptaría que en un libro de texto se “pirateen” contenidos de otros libros sin autorización o que simplemente se copien láminas o imágenes de páginas de internet. No es mediocridad o un desastre, es una intentona de estas personas de apropiarse de la voluntad de nuestros hijos a través de la cancelación de sus aspiraciones y su futuro. Lo que más lamento es que los niños de escuelas públicas son los más vulnerables a esta violación de su futuro, porque los que cursan en escuelas privadas, no verán esos libros y por lo tanto tendrán mejores oportunidades de crecimiento, mejor formación mental, emocional y espiritual. Es decir, con este plan perverso de los “cuatroteístas” se profundizará aún más la división social y la lucha de clases. Aún estamos a tiempo para detenerlos.

Corazón que sí siente

Como quitan las matemáticas si el mundo del futuro se basa en ellas. Para entender hasta un video juego hay que tener conocimientos básicos de matemáticas. ¿Se imagina a los mexicanos del futuro si prevalecen estas personas en el gobierno?

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

PAL