Natalia Lafourcade explora su vida

Como parte de la celebración por su cumpleaños 40 Natalia Lafourcade presenta su nueva producción de estudio Cancionera, el cual contó con la participación de invitados especiales como Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, El David Aguilar, Gordon Hamilton y Soundwalk Collective.

Esta nueva etapa de Natalia marca un antes y un después en su carrera, regresando a las melodías compuestas por su voz, una silla y una guitarra, donde poco a poco va tomando una evolución orgánica, expresando su amor e inspiración por México y sus raíces veracruzanas.

La veracruzana destacó que se trata de un material cargado de verdad y con personalidad, en el que se permitió explorar su camino de vida, lo que dio como resultado un viaje sonoro.

Asimismo, la cantante explicó que en el proceso creativo tuvo que buscar diferentes formas y espacios en el campo de la fantasía, donde señala a su álbum Cancionera como el responsable de hacer cosas que como Natalia Lafourcade nunca hubiera hecho.

"Es un disco que ocurre en un momento interesante de mi vida. Este material me vino a reiterar que amo mi camino, que lo agradezco profundamente y que me siento útil en el mundo porque me puedo dedicar a la canción, a la creatividad colectiva", dijo.