ChopValue suma nuevos jugadores

Hoy en día no es suficiente que una empresa sea rentable. Ojo, no estoy diciendo que no deba generar utilidades, pero lo que es una realidad es una creciente tendencia en promover un enfoque empresarial innovador, en el que se fomentan aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.

El bienestar de las futuras generaciones ocupa un lugar fundamental en este enfoque, y como resultado, conceptos como descarbonización, gestión de cadenas de suministro y transición energética han adquirido un papel primordial en el funcionamiento del sector empresarial en general.

Un claro ejemplo de estas nuevas propuestas de valor es ChopValue, una iniciativa coordinada en México por Arturo Katz, cuyo objetivo es procesar 300 mil palitos de bambú semanalmente para crear diversos productos que van desde prácticos porta vasos y tablas de picar hasta muebles con diseños únicos y atractivos.

ChopValue ha abrazado la filosofía de la economía circular, revalorizando los recursos naturales y reduciendo la dependencia de materiales no sostenibles. La producción de estos artículos ecológicos ha cautivado a un creciente número de empresas que buscan incorporar prácticas más responsables en su cadena de valor.

Este modelo de economía circular ha llamado a otros jugadores como El Puerto de Liverpool, que dirige Graciano F. Guichard, unión que se traduciría en ampliar la distribución, pues se trata de una firma con presencia en 69 ciudades del país que maneja 169 almacenes y 28 centros comerciales, con más de 5.3 millones de tarjetahabientes.

Fue la sostenibilidad lo que más llamó la atención de esta cadena de tiendas departamentales, no olvidemos que en diciembre se integrará al índice 'Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index'.

En la mira apunte a Sanborns de Carlos Slim, y Palacio de Hierro de Alejandro Baillères; mientras que si hablamos de la instalación de puntos para procesar los palitos, los próximos pasos podrían apuntar hacia Monterrey, Tijuana, Los Cabos, Nuevo Laredo, Cancún, Guadalajara, Los Cabos, Mérida y Puebla y, desde luego la CDMX.

¿En dónde están las obras?

Estamos a la vuelta de las elecciones presidenciales de 2024 y la pregunta es ¿cuántas obras de infraestructura carretera va a entregarel gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?

El plan carretero y ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes asegura que al cierre de 2024 estarán entregando al menos 51 carreteras federales, 53 caminos rurales y 30 autopistas; una de las más esperadas será la que corre de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, que se entregará en julio de 2024.

Pero también está por entregarse el Tren Interurbano, que recorrerá desde Zinacantepec (Edomex) hasta Observatorio; por lo pronto ya el gobernador Alfredo del Mazo alista el corte del listón para el tramo que corresponde a su entidad justo el día que termina su mandato el 23 de septiembre.

Pero más allá de estos resultados, ¿a dónde quiere llegar el secretario Jorge Nuño? En carreteras federales aseguran que se habrán invertido 62, 977 millones de pesos y más de 29.2 millones de personas serán beneficiadas.

Sin duda parecen ser los números que espera el jefe del Ejecutivo federal, pero uno de los grandes pendientes será la seguridad en las carreteras, que sólo basta recorrer las del centro, norte y sur del país en donde los asaltos, atracos y secuestros no paran; es una leña verde que parece no tener fin.

Mezcla mexicana, protegida

No ha sido el mejor año para el precio internacional del petróleo, pues durante los últimos meses se ha mantenido apenas por arriba de los 70 dólares por barril. Para el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que encabeza Octavio Romero Oropeza, la Ley de Ingresos de la Federación 2023 proyectó el precio por arriba de los 68 dólares para temas presupuestales, pero la mezcla mexicana se ha visto impactada por la baja internacional, llegando incluso a estar incluso hasta por 5 dólares abajo.

Sin embargo, la estrategia de cobertura actual de PEMEX protege alrededor del 30% de su exposición total estimada para el ejercicio 2023.

De acuerdo con su segundo reporte trimestral del año, la petrolera dio a conocer que, como resultado de la variabilidad del precio del crudo observada durante el primer semestre de 2023, está cobertura pagó 75.5 millones de dólares a la empresa. El alza registrada durante julio, podría beneficiar a la empresa en el largo plazo. Esperemos.

Franquicia fisioterapéutica

A ocho años de estar en el mercado la cadena de clínicas de fisioterapia Fisium, fundada por Ubaldo Rodríguez, que ofrece técnicas de recuperación y tratamientos con profesionales certificados, ahora pondrá a la venta el permiso para hacer uso de su nombre, imagen, y servicio que ofrece, es decir, operarán bajo el modelo de franquicia abierto a todo público.

Por lo que, ahora toda persona interesada podrá emprender un negocio dedicado a tratamientos para cualquier tipo de lesiones musculares y esqueléticas, ya que la cuota de entrada es muy accesible para el bolsillo, al estar dentro del rango de los 15 mil pesos, que incluyen acceder a la información necesaria para iniciar el proceso formal de adquisición de una clínica.

Sin duda, aunque el costo total de la inversión ronda los 179 mil pesos como introducción, ya que a partir de septiembre aumentará a los 211 mil pesos, no deja de ser un modelo de negocio sustentable, pues los ingresos mensuales no dejarán de multiplicarse conforme a los pacientes que se tengan por día.

En los negocios...no todo es miel

El ingeniero Lacunza Magaña, quien preside la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), denuncio prácticas monopólicas por parte de Grupo Navent, quien está aplicando cuotas a otras marcas inmobiliarias que usan sus plataformas digitales o están vinculadas para exhibir sus anuncios de renta, compra y venta de inmuebles en México.

El enojo es de los más de 6 mil socios en todo el país, su inconformidad es por el monopolio que pretende establecer una plataforma digital que promueve la venta de bienes raíces, por ello hizo un llamado a las autoridades al sector para que pongan en orden a Grupo Navent.

En pocas palabras, las acciones de Quinto Andar - Navent e Inmuebles 24 están ejerciendo una práctica monopólica, que afecta gravemente el costo de los servicios de los agentes inmobiliarios y perjudica severamente los tiempos de comercializados de propiedades; por lo que pide intervención de las autoridades para su pronta intervención. ¡Uff!

Engge I. Chavarría HernándezPeriodista

TWITTER @Enggechavarria

5530104727

MAAZ