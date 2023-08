El camino a la Serie del Rey ha iniciado

Esta semana arrancó la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol, con duelos muy atractivos que paralizan a toda la fanaticada de la pelota caliente. Las llaves lucen muy parejas, y todo puede pasar en el mes más candente de la temporada. Los clubes darán todo por coronarse, saben que llegó la hora de no guardarse nada.

En la zona sur, Diablos y Olmecas fueron ampliamente dominadores, y en la zona norte, Tecos y Sultanes se posicionaron en la punta. Sin embargo, ahora son juegos de matar o morir, y absolutamente todo puede pasar. Los equipos que vienen como “víctimas” pueden resultar muy peligrosos, ya que no tienen nada que perder. En cambio, los que están como “favoritos” tienen que demostrar el gran rendimiento que tuvieron en la fase regular, en el momento cúspide del año.

Los partidos del sureste son: Diablos vs. Tigres, Olmecas vs. Leones y Pericos vs. Águila. En el primero, los escarlatas se verán las caras ante Quintana Roo, es un clásico de antaño en nuestro país, será una bonita batalla entre estos históricos. Después, el Tabasco contra Yucatán es la serie que más pareja se muestra, ya que, a pesar de que los dirigidos por Pedro Meré hicieron una fantástica primera parte, los vigentes campeones le tienen puesta la medida en los últimos enfrentamientos. Por último, Puebla y Veracruz chocarán mano a mano en un duelo que luce muy apretado, pero con una ligera ventaja para los jarochos.

Por otro lado, en el norte los juegos son: Tecos vs. Acereros, Algodoneros vs. Sultanes y Saraperos vs. Toros. Los tres enfrentamientos se muestran muy parejos y cerrados, porque se sacaron muy poca diferencia en la tabla general, estuvo muy reñida la competencia por los primeros puestos. Se espera que de esa manera sean los partidos.

La enseñanza que nos dejan este tipo de series es que todo puede pasar, no puedes cantar victoria antes de tiempo. Un ejemplo reciente de eso fue cuando el año pasado, los Leones le dieron una histórica remontada a los Diablos, que creían que ya tenía el pase a la Serie del Rey ante los Sultanes. No se puede dar por sentado nada. Como dijo la leyenda Yogi Berra: “Esto no se acaba, hasta que se acaba”.

Víctor Mendoza, Julián Ornelas, Félix Pérez, Roel Santos, y Onelki Garcia, serán sólo algunas de las estrellas que nos harán disfrutar esta hermosa instancia, que sólo un amante de la pelota sabe lo que genera. Es lo más esperado, es lo que nadie se quiere perder, y es la gloria lo que muchos anhelan.

Se puede sentir la magia de agosto, macanazos, joyitas a la defensiva y emociones es lo que nos regala la etapa final del beisbol azteca. En los parques, las vibraciones están en lo más alto, y en el terreno los jugadores brindan el mejor espectáculo. Sigues o te vas a casa. ¡No hay más!

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

LSN