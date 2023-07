AMLO y Xóchitl comparten un liderazgo transformacional

¿Qué está sucediendo con Xóchitl Gálvez y Andrés Manuel López Obrador? Hace algunos años escribí un libro sobre liderazgo y sus efectos en el desempeño de la administración pública mexicana y, les puedo decir, que los temas más estudiados son, precisamente, cómo surge un líder y los distintos estilos de liderazgo.

Después de haber revisado la literatura, me quedé con una definición que me pareció de lo más precisa: leadership, like beauty, is in the eye of the beholder -el liderazgo, como la belleza, está en el ojo del espectador-.

Dentro del modelo de liderazgo de alcance pleno que exporté a México, se encuentran ciertos factores que integran el liderazgo transformacional.

Ambos políticos comparten la mayoría de estos factores. Uno de ellos, ha contado con reflectores permanentes para transmitirlos y consolidarlos entre sus seguidores y, el otro, aunque ha permanecido en la política por más de dos décadas, acaba de tener una oportunidad real para compartirlos.

Como el liderazgo está en el ojo del espectador, los dos contaban con los elementos, pero es ahora cuando más tienen la oportunidad de presentarlos ante las pupilas de los posibles seguidores. Y, me parece, que aquí es donde surge el dilema.

AMLO, conoce muy bien estos comportamientos y sus alcances por lo que, al presentarse otro u otros actores que los comparten, el tablero se vuelve incómodo y de riesgo. Veamos estos componentes para que puedan visualizar, si los sujetos de estudio los comparten.

1. Consideración individualizada, cuando se brinda atención personal a los miembros que parecen abandonados, identifica sus necesidades y les ayuda a satisfacerlas, inculcando el sentimiento de logro en la comunidad.

2. Estimulación intelectual es despertar la consciencia de lo que es importante y correcto, de la dirección que se debe tomar y el porqué de ese camino, las propuestas se presentan con lenguaje simple y con uso de símbolos.

3. La motivación por inspiración se enfoca en levantar el ánimo de los seguidores para alcanzar la misión, despertando emociones mediante símbolos, lenguaje persuasivo y formulando una visión de un mejor futuro.

4. Influencia idealizada (carisma), es una mezcla de comportamientos medibles que despliega el líder -como autoconfianza, autodeterminación y amplia libertad de conflicto interno- y, de atributos personales que el seguidor reconoce y atribuye a aquel.

De esta forma, parece que la contienda, a destiempo, se está emparejando en cuanto a liderazgos, lo que genera situaciones de tensión pero, a la par, nos brinda un mayor espectro para tomar decisiones.

¿Usted qué opina?

Como reflexión, siempre hemos tenido grandes líderes que pueden hacer mucho en política, por el país, por sus niñas, niños y adolescentes, no obstante, a muchos les falta una oportunidad para entrar a través de los ojos de los espectadores. México está viviendo el momento de la ciudadanía.

Esperemos que hoy, los partidos políticos, estén a la altura de las circunstancias y ofrezcan más opciones ciudadanas transformacionales.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

