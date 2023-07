Odalys Ramírez habla sobre cuál es su gallo en “La Casa de los Famosos”

“UNA DE LAS RAZONES DEL ÉXITO DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’ ES QUE NUNCA ANTES HUBO UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO 24/7 Y ES MUY LLAMATIVO VER A FAMOSOS SIN FILTROS”: ODALYS RAMÍREZ

¿A quién le atribuyes el éxito del programa “La casa de los famosos”? le pregunté a Odalys Ramírez, conductora al lado de Diego de Erice todos los días salvo en las galas de nominación y expulsión.

"Sabíamos que iba a ser un éxito, pero superó la expectativas, creo que se debe a que muchos famosos allá adentro se muestran como son y que nunca antes un programa de tele había tenido contenido 24/7 donde las máscaras siempre caen y llama la atención verlos sin filtros”.

¿El que Marie Claire desde afuera les diera información a los habitantes de la casa les generó psicosis?

"Cada reality tiene personalidades diferentes, eso cambia absolutamente la naturaleza de la casa y el humor depende muchísimo del tipo de gente que meten, ya que por más que sea una fórmula cuadrada y comprobada y existan reglas que pone la jefa, todo depende de la sal y la pimienta que le eche cada habitante, por eso no puedes comparar un reality show con otros".

LOS CONDUCTORES NO COMENTAMOS NI POSITIVA NI NEGATIVAMENTE, SERÍA INJUSTO

¿Quién te gustaría que gane?

"Tanto Galilea, Diego y yo, por prudencia tenemos posiciones neutrales porque conocemos, hemos trabajado y amamos profundamente a muchos de ellos, y no sería justo para el resto de los integrantes y desde el principio se estableció que somos conductores neutrales y no hacemos comentarios ni positivos ni negativos de ninguno de los habitantes de la casa, porque por ejemplo, en el caso de Paul, tiene respaldándolo a toda la banda del programa ‘Hoy’, un programa en vivo en el que diario le echan porras, lo mismo ocurre en ‘Cuéntamelo Ya’ con Raquel Bigorra…

Si además los conductores opináramos se sesgaría el proyecto y estamos conscientes que eso sería injusto para los demás integrantes; precisamente para eso va el panel de expertos, llegan dos horas antes y les platican bien en una junta el contexto de todo para que no lleguen en frío. Eso es muy importante porque todos los panelistas al igual que los conductores llevamos muchos años en esto y estamos acostumbrados a debates, pero aquí no debatimos una telenovela de ficción, debatimos la vida de seres humanos que afuera tienen pareja, hijos y lo que se diga es muy delicado porque puede tener repercusiones fuertes, por eso es importante tener tacto y yo como madre de familia y esposa, empatizo muchísimo con que todo esté muy calculado pues hay cosas que salen de esa casa que no queremos que vean nuestros hijos."

-Hablando de hijos, ¿Cuántos años llevas casada con Pato Borghetti?

"Doce años juntos que se me han pasado demasiado rápido, han pasado volando”, concluyó la guapísima Odalys.

POR SHANIK BERMAN

