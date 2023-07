La revancha de El Diablo y los Oxxochitls

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ. (Créditos: El Heraldo de México)

JURA Y PERJURA Xóchitl Gálvez que no tiene atrás a ningún empresario, que todo lo paga de su bolsa, que los ingeniosos y bien hechos videos con los que conecta son cuasi caseros.

Démosle el beneficio de la duda, pero de que la senadora panista tiene atrás una larga fila de capitanes de empresa que fueron constante y sistemáticamente agraviados en los primeros tres años de la 4T, la hay.

Uno de ellos, el presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), José Antonio Fernández Carbajal, ha vuelto por sus propios fueros, tras un obligado autoexilio de dos años en España.

El Diablo era el líder moral del Grupo de los 10 de Monterrey, hasta que se vio forzado a dejar al país por recomendación de su suegra, doña Eva Gonda de Rivera. Ya está de regreso y apuesta por

Xóchitl.

Cuando en sus primeras conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador abordaba la reforma energética de Enrique Peña Nieto, no desaprovechaba la oportunidad para arremeter contra los OXXOs.

“Cómo es posible que una familia de clase popular, de clase media, o un dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo. ¿Cómo le hicieron?¿Lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes? Tienen un subsidio y ¿quién paga el subsidio? El pueblo”, decía.

La campaña negra contra OXXO y las arengas diarias desde Palacio Nacional fueron la consecuencia del primer encontronazo, en mayo de 2020, de López Obrador y Fernández Carbajal.

Ese choque de trenes tuvo que ver con el requerimiento que desde el SAT, de Raquel Buenrostro, le fincaron a FEMSA para el pago de 8 mil 790 millones de pesos, producto de operaciones financieras en otros países.

Antes, El Diablo fue un entusiasta activista contra la 4T, ya sea respaldando a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la elaboración de un estudio electoral para detectar empresarios y alentarlos a ocupar puestos de elección popular.

O también promoviendo a FRENA y a su líder, Gilberto Lozano, ex empleado de él en FEMSA, o fichando ex colaboradores de AMLO como profesores del Tec, como Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda.

El caso es que Fernández Carbajal y su gente ahora están apoyando fuerte y por debajo del agua a Xóchitl, como Jorge Alberto Juraidini, el Gerente Señor Canal Fragmentado de Coca-Cola-FEMSA.

En la estrategia está echar mano, paradójicamente, de las 21 mil tiendas OXXO que hay a nivel nacional para utilizarlas como vehículo de promoción de la política hidalguense.

Que no le extrañe que en las próximas semanas vea algo como esto en las famosas tiendas de conveniencia: OXXOCHITL.

Blanca Treviño, de Softtek, Ricardo Saldívar, presidente del Tecnológico de Monterrey, Enrique Gómez Junco, de Óptima Energía, Mario Páez, de Grupo Sigma, Agustín Coppel, de Grupo Coppel, y Alejandro Ramírez, de Cinépolis también con Xóchitl Gálvez.

En los próximos días la ingeniera en sistemas, que cada vez es peligrosamente más hostigada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, irá teniendo más respaldo empresarial. Que no le quepa la menor duda.

RICARDO SALDÍVAR. (Créditos: El Heraldo de México)

POR CIERTO QUE el diputado Santiago Creel Miranda va a terminar declinando en cosa de semanas a favor de Xóchitl Gálvez. Esa no es la novedad. Lo interesante es el costo que el apoyo a la hidalguense tendría que pagar el Comité Ejecutivo Nacional del partido que lidera Marko Cortés. Y es que el secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox quiere premio de consolación y ese es la candidatura del Frente Opositor para contender por la Ciudad de México, puesto por el que iba seguro Xóchitl y que tras su reconsideración dejó libre a Santiago Taboada.

Creel tiene un gran peso al interior del Partido Acción Nacional, pero se va a echar encima a la cofradía panista local que lidera Jorge Romero y en la que destacan Luis Mendoza, Mauricio Tabe, Andrés Atayde y el propio Taboada, el famoso Cártel Inmobiliario.

PAOLO ROCCA. (Créditos: El Heraldo de México)

APUNTE ESTA FECHA: próximo 31 de agosto. En 44 días, Andrés Manuel López Obrador iría a Dos Bocas a supervisar el avance de la obra. En los corrillos de Palacio Nacional se dice que el Presidente le puso un ultimátum a su secretaria de Energía, Rocío Nahle, para que en esa gira haga pública la entrega del primer barril de gasolina producido ahí, luego de que el tabasqueño tuviera que inventarse aquel magno evento en el Zócalo el pasado 1 de julio, que era la fecha original que él mismo se fijó para poner en marcha la producción de la refinería.

Al retraso por el desorden que tiene, Nahle ya se empezó a conflictuar, además, con algunos contratistas por la falta de pagos.

Tan solo a Techint, del poderoso Paolo Rocca, le debe cerca de 5 mil millones de pesos. Muy mal va acabar el tema de esa magna obra.

AYER ESTUVO EN la conferencia mañanera el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. El funcionario fue a confirmar lo que aquí le dijimos la semana pasada: que existe un grupo de proveedores de servicios en el sector salud que se valen de artimañas legales como amparos o tácticas dilatorias para esquivar inhabilitaciones y/o sanciones de la autoridad.

Aunque Salcedo no las mencionó por nombre, se trata de los integrantes del famoso Cártel de los Chupasangre, que siguen enquistados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que todavía dirige Zoé Robledo, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Pedro Zenteno, dando los servicios de banco de sangre y laboratorios clínicos: Centrum, de Valentín Campos, Falcon, de Noé Ramírez, Dicipa de Francisco Pallard, Impromed, de Fernando Chein y Hemoser, de Ignacio Higadera.

EDUARDO GUZMÁN. (Créditos: El Heraldo de México)

HIR CASA, QUE dirigen Eduardo Guzmán y Daniel González, realizará una tercera bursatilización por mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores en una emisión calificada como AAA por Fitch y HR Ratings. La oferta de largo plazo saldrá a un precio de TIIE + 215 puntos base y un plazo de ocho años. BBVA, de Eduardo Osuna y Santander, de Felipe García Asencio, son los colocadores. Con esta transacción, sumada a los demás financiamientos obtenidos desde 2015, HIR Casa ha levantado más de 11 mil millones de pesos, recursos que son utilizados para brindar acceso al mercado hipotecario. Esta es la primera bursatilización en más de 12 meses que logra una sobresuscripción al monto convocado.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL