Selección Nacional, en peligro

Cuando el aficionado piensa en la posibilidad de asistir a un partido de la Selección Nacional, espera tener oportunidad de observar a los que le dicen son los mejores jugadores del país, ya sea que jueguen en la Liga MX o en cualquier otra parte del mundo. Ese es el principal atractivo, eso es lo que le venden y lo que siempre esperará.

Pero hace tiempo que eso no ha ocurrido, que el producto del Tri, como tal, no tiene la mejor calidad posible como para hacer pensar al cliente (aficionados) en gastar miles de pesos o cientos de dólares para ir a uno de los juegos. Ofrecer un mejor espectáculo les debería preocupar, y mucho.

Es cierto que tiene cubierto el tema comercial con patrocinadores, y que se van sumando más marcas, pero de nueva cuenta vemos que lo deportivo parece no afectarles, y eso en algún momento puede hacer que reviente el negocio. Ya les pasó en Qatar 2022, al quedarse en la fase de grupo, y parece que no entienden.

Más que los partidos como el amistoso que jugaron en Mazatlán ante Guatemala, lo que deben cuidar es la manera en que la Selección Nacional, enfrenta esos juegos. No es posible que pongan a jugar a 10 futbolistas que no estarán en Nations League y Copa Oro, porque esos futbolistas no son, entonces, considerados como lo mejor que tiene el DT a su disposición.

Es cierto que no tenía todavía los que juegan en Europa, y que no estaba completo, pero hay otras formas de solucionar esas situaciones.

Si no se convierte en un espectáculo de muy baja calidad, y ya de por sí la Selección no es vista como algo tan atractivo. Viene el juego contra Estados Unidos y ahí seguramente volverá a tener mucho apoyo, pero antes de esos encuentros deben trabajar y cuidar a sus aficionados, que muchos ya se están cansando de lo que ven. Y es que, venden que vendrá un cambio generacional, y siguen convocando a jugadores que no tendrían, como Raúl Jiménez. En fin.

Quizá recuperar a la gente no sea una prioridad en estos momentos para Diego Cocca, quien tiene como principal meta no perder ante EU, en la Nations League. Ahí, seguramente no vendrán experimentos y, en la teoría, tendrá que poner a jugar a lo mejor que tiene; de lo contrario, sufrirá mucho por la herencia de humillaciones ante este rival.

Lo peor del juego contra Guatemala, tan intrascendente que ni el propio técnico nacional lo tomó con la importancia debida, fue la lesión de Víctor Guzmán. Esperamos el parte oficial, pero podría estar fuera, por lo menos, tres semanas por un problema en la rodilla. Hasta en eso le costó mucho a México la manera en que plantearon ese juego .

En todos estos cambios y trabajo de transformación que vienen en la Femexfut, uno de los principales debe ser el de encontrar la manera de que se recupere el interés “nacional” por la selección; a mucha gente ya le da lo mismo, porque no siente que valga la pena estar al pendiente de un equipo que no hace nada por ellos.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

