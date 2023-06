América, ridículo tras ridículo

Han pasado 16 días desde que el América fue eliminado, por Chivas, en las semifinales del Clausura 2023, y la historia del club sigue siendo golpeada de manera inmisericorde, ahora por su director deportivo.

Al cierre de esta edición, las Águilas no tenían técnico y, aunque se han filtrado algunos nombres, no se ve un rumbo fijo para este equipo, que todavía es manejado como chico, lo que es inaceptable.

Además, da la impresión de que gracias a este hombre, que no tiene una de las mejores reputaciones en el trato con su gente cercana y para generar un proyecto sólido, hay entrenadores que se han dado el lujo de rechazar dirigir al América; así de grande es la incapacidad de este personaje para componer este proyecto que desde hace tiempo huele mal por la incapacidad y la gestión que ha realizado.

Por eso es que el americanismo no lo quiere, por eso es que se tuvo que esconder en el festejo del equipo femenil, para evitar ser abucheado. Porque más allá de lo que hizo Fernando Ortiz al irse a Monterrey, ha quedado una vez más al descubierto, la pobreza directiva de este hombre.

Es cierto que no es el único responsable, que arriba de él está otro directivo que tendrá que responder en su momento de todo lo que ha ocurrido, y después, el dueño, que bien tendría que volver a meter mano para lograr cerrar al entrenador, porque, para como van las cosas, si es que no sorprenden en estas horas, terminará siendo otro interino (léase entrenador de los equipos de fuerzas básicas).

Hoy, el América es el hazmerreír del futbol mexicano y no por haber quedado eliminado en semifinales; eso se puede superar con el trabajo de directivos que sepan lo que están haciendo, que entiendan la importancia de dar un mensaje claro a su gente, después de un fracaso como el que viven en los últimos años, luego de que no fueran campeones desde que el entrenador era Miguel Herrera, en 2018.

Pero no lo entiende, cree que dirigen al Atlante o sólo ellos sabrán a qué otro equipo piensan que están gestionando, porque no es normal lo que están haciendo. Ayer, en Coapa, estuvo presente el dueño del equipo con los directivos y las jugadoras del cuadro femenil que consiguieron su segundo título. Estaban celebrando, así que difícilmente anunciarían algo por la noche. Quizá debamos esperar al jueves o viernes, pero lo cierto es que ya no hay tiempo. El equipo ya debe iniciar pretemporada, porque el torneo arranca el 30 de junio.

Pero mientras no venga un cambio en la manera de trabajar en el América, mientras no se recupere la identidad y el entendimiento de que se necesita dar golpes de autoridad dentro y fuera de la cancha; mientras se siga sin exigir y dejando que tomen estas decisiones, el América podrá figurar y ganar partidos para llegar a Liguilla, gracias a la mediocridad del futbol mexicano y a algunos de sus buenos jugadores. Sin embargo, no ganará títulos y eso será culpa de todos: los que no saben hacer bien su trabajo y los que dejan que sigan ahí, quienes no pueden cumplir con sus objetivos.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN