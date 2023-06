Si Rusia “anexara” Marte, así como anexó Crimea, nadie lo reconocería

Todo Estado tiene derecho a defenderse, y otros pueden ayudarlo cuando es agredido militarmente. Así lo establece la Carta de la ONU. Los aliados de Ucrania la protegen de la misma manera que podrían proteger a México o a Brasil de cualquiera que quisiera apoderarse de su territorio por la fuerza. ¿Qué pensarían y sentirían los brasileños si alguien ocupara el Amazonas y luego les dijeran: “Entreguen el territorio a los invasores, y así se acabará la guerra"?, ¿Qué habrían pensado los mexicanos si alguien les hubiera invitado en la década de 1840 a deponer las armas ante quienes invadieron su territorio?



Actualmente, Ucrania cuenta con más de medio centenar de países aliados que le proporcionan armas, asistencia militar y entrenamiento. Y ésto no es un regalo, sino una inversión en seguridad global, como lo fueron los fondos conjuntos para crear una vacuna contra el COVID-19.



Al igual que los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo pasado, Rusia hoy es una amenaza no sólo para Ucrania y para Europa, sino también para los demás países democráticos del mundo. Es sabido que la propaganda del Kremlin siempre ha encontrado formas nuevas para distraer a la población rusa de los problemas internos de su país como son la corrupción y el poder desmedido de los oligarcas que lo han saqueado. Y así Moscú creó la imagen de Occidente como enemigo externo. Hoy la misma Rusia juega a ser un vasallo económico de China.



Por ello, aquellas sociedades que hoy no apoyen a Ucrania en su lucha contra el totalitarismo ruso, mañana lo pagarán con la vida de sus propios ciudadanos. En ello nos jugamos el futuro del orden mundial y la salud de la democracia a escala global.



En este tiempo, gracias al heroísmo de los ucranianos y al apoyo de sus aliados, la balanza de la seguridad mundial se ha inclinado hacia la solidaridad y los cambios democráticos. Ello en contraposición al régimen ruso de terror y dictadura, en el que se puede reconocer la retórica del Tercer Reich.



Los rusos están utilizando las tácticas y la estrategia de Hitler, aniquilando a la población civil ucraniana, lanzando ataques masivos con misiles contra la infraestructura civil y el patrimonio cultural de Ucrania, secuestrando y deportando niños ucranianos. Rusia dispara alrededor de 40.000 proyectiles cada día a lo largo de una línea de frente de 1.500 km. En las regiones liberadas luego de la ocupación rusa, se han encontrado muchas fosas comunes con miles de cuerpos, muchos de los cuales presentan signos de tortura. A pesar de que Rusia declara que está defendiendo el Donbás, son los mismos rusos los que arrasan las ciudades de esa región. Por ello, la retirada completa de las tropas rusas del territorio ucraniano es una condición absolutamente necesaria para el restablecimiento de la paz y la justicia en toda la región.



Ucrania agradece las expresiones de quienes en México, como en muchos otros países, desean encontrar una salida diplomática a esta guerra de agresión iniciada por Rusia. No obstante, es importante que el "club de la paz" esté formado por países que no faciliten el esfuerzo de guerra ruso, sino que actúen como mediadores equilibrados capaces de entender quién es el verdadero agresor, quién su víctima y quiénes los aliados de ambos. Si Rusia decidiera anexar el planeta Marte a su territorio, así como anexó Crimea, ¿quién lo aceptaría?



Si Putin realmente quiere lograr la paz, debe dar la orden de retirar todas sus tropas del territorio ucraniano. Solamente cuando el último soldado ruso abandone el territorio ucraniano, será posible que Ucrania se abra al diálogo sobre cómo compensar y restaurar las ciudades destruidas por los rusos.

POR RUSLÁN SPÍRIN

EMBAJADOR DE UCRANIA PARA AMÉRICA LATINA

