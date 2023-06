Fernanda López recuerda que Alexis Ayala le mandó su vestido de novia en una bolsa de basura

FERNANDA LÓPEZ: “ALEXIS AYALA ME MANDO MI VESTIDO DE NOVIA EN UNA BOLSA DE BASURA”

Fernanda López, ¿cuando te separaste de Alexis Ayala, papi de tu hija Roberta, te mando tus cosas incluyendo tu vestido de novia en una bolsa de basura?

"Es cierto y fue muy desagradable, quiero justificarlo pensando que no tenía maletas suficientes. Fue muy triste que el hombre con el cual inteligentemente compartí 12 años de mi vida hiciera eso, porque mi hija estaba en casa cuando me mandó mis cosas en bolsas de basura incluido mi vestido de novia, lo llamé en ese momento, me enojé muchísimo y tuvimos un encuentro fuertísimo, pero el cambio mucho a raíz de su nueva relación y lo respeto muchísimo. Nunca he sido ni grosera ni invasiva y finalmente yo fui la que tomó la decisión de separarnos porque ya era más mi amigo que mi pareja, ya no estaba a gusto. Lo que necesitaba era una pareja, un hombre que realmente quisiera estar involucrado cómo debe de ser en una pareja y no que sintiera que estaba con mi padre o con mi roomie. La verdad la relación estaba desgastada y era mejor estar tranquila y sola con mi hija".

MI RELACIÓN AMOROSA ES MARAVILLOSA PERO NO TENDREMOS MÁS HIJOS

¿Se le pasa algún día a uno el coraje después del divorcio?

"Me gustaría que fuéramos buenos amigos por el bienestar de mi hija, él ya tiene una vida y yo tengo la mía y el divorcio fue mi decisión, pero es un duelo. Ahora lo único que le deseo es que tenga hijos, un hogar maravilloso y que mi hija esté involucrada. Y cuando él me llame, que sea empático y amable".

¿Alexis ya no te habla?

"Este año empezamos un poco más cordiales”.

¿Tú estás en una relación ahora?

"Si estoy en una relación felizmente con José Antonio, un hombre que ama a la familia, tiene sus hijos y se llevan increíble con mi hija y vivimos más en familia, y no vamos a tener más hijos, ya tenemos los suyos y los míos y no necesitamos “los nuestros”, mejor le damos más calidad a los que tenemos y vivimos una relación padrísima, él es excepcional”, finalizó.

ESPEREMOS QUE LA HIJA DE MARC ANTHONY Y SU JOVEN ESPOSA HEREDE LA BELLEZA DE LA MAMÁ Y LA VOZ DEL PAPÁ, ¡Y NO AL REVÉS!

Mira nada más, todos los que pensaban que un chiflón tiraría al flaquito de Marc Anthony, y que con esos musculitos no aguanta ni una bolsa de mano de marca de las que le compra a su esposa Nadia Ferreira, resultó que es un semental que conquista puro mujerón y acaba de tener su hija número seis, que no es una modica suma.

Esperemos que su bebé herede la belleza de la mamá y la voz del papá, y no al revés.

Por cierto, la que dio a conocer la noticia, la vocera de la familia, fue la suegra del puertoriqueño, con eso ya vimos que la señora tiene una gran injerencia, un lugar protagónico y muy valorado en la familia.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ